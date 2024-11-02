«Масштабы этой катастрофы беспрецедентны». Что известно о наводнениях в Испании к этому часу

В Испании продолжают устранять последствия сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями. В один из наиболее пострадавших городов направили тысячу солдат и волонтеров для помощи местным жителям. При этом в Средиземноморье до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

Тысячи волонтеров направляются в испанский город Валенсия, в котором обнаружили минимум 202 погибших после обрушившихся на Испанию дождей. Как передает газета El País, власти направляют добровольцев в наиболее пострадавшие районы, чтобы те занимались уборкой, а также восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Между тем продолжаются поиски пострадавших от стихии. В настоящее время над спасением пропавших без вести испанцев работают тысячи солдат, а также полицейские и пожарные. Согласно заявлению Минобороны Испании, в субботу, 2 ноября, к поиску людей присоединятся еще 1000 солдат, так что в конце дня их будет уже около 3000 человек.

Также сообщается, что из 202 погибших в Валенсии криминалистам удалось опознать только 39 тел. Как подчеркивает министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, последствия наводнения, вызванного бурей, достигли невероятных масштабов в рамках всей истории страны.

«Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны. Это несопоставимо с другими катастрофами», — заявил глава ведомства.

Оскар Пуэнте надеется, что в течение следующих двух недель удастся восстановить движение по линии высокоскоростных поездов между Мадридом и Валенсией. Ранее вводились ограничения на движение транспорта — для того, чтобы сотрудникам экстренных служб было легче заниматься спасательными операциями.

Государственное метеорологическое агентство Испании передаёт, что неблагоприятные погодные условия в стране сохранятся до понедельника. На юге Каталонии и в Валенсийском сообществе 2 ноября могут начаться сильные и постоянные ливни. В то же время на Балеарском архипелаге ливни могут быть слабее.

Накануне сообщалось о 205 погибших в результате сильнейшего за тридцать лет наводнения в Испании. В Генконсульстве РФ сообщают, что пока они не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений в Испании россиянах. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.