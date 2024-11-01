Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, снег с дождем

ощущается как -1

2 м/c,

вос.

 741мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
О выборах в США-2024
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Задержаны экс-чиновники
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы В ЦБ назвали возможные банкротства «благом для экономики»

В ЦБ назвали возможные банкротства «благом для экономики»

1 348
9 комментариев

Банкротства могут стать благом для экономики в условиях значительных ограничений на рынке труда, если ресурсы будут перераспределяться в сторону более эффективных компаний. Такое мнение 1 ноября высказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

«В целом, в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — цитирует ее РБК.

Как передает издание, Данилова отдельно выделила проблему кредитов по плавающим ставкам. Их доля сейчас больше, чем в предыдущие годы и прошлый период жесткой денежно-кредитной политики. Этот вопрос находится в зоне повышенного внимания Центрального банка. «Пока мы не видим значимого роста ни реструктуризации, ни тем более плохих кредитов», — добавила она.

При этом, как пишет агентство «Интерфакс», глава профильного департамента ЦБ отметила, что у российских компаний есть большой запас устойчивости. За счет этого жесткие денежно-кредитные условия не приведут «к негативным последствиям для финансовой стабильности», считает Данилова.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21%, предупредив о возможном дополнительном повышении и на следующем заседании. Накануне глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что инфляция в стране начнет снижение в марте 2025 года, в связи с чем регулятор сможет начать снижение ставки.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
282694747
31 минута
Короче малому бизнесу ппц
Kit.
34 минуты
Логично.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
Новости компаний
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20