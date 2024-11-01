В ЦБ назвали возможные банкротства «благом для экономики»

Банкротства могут стать благом для экономики в условиях значительных ограничений на рынке труда, если ресурсы будут перераспределяться в сторону более эффективных компаний. Такое мнение 1 ноября высказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

«В целом, в условиях наших ограничений на рынке труда это [банкротства бизнеса] будет, наверное, благо для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Естественно, мы тщательно следим за тем, чтобы у нас не возникло финансовой нестабильности, чтобы кредитные риски, которые будут реализовываться, они могли быть покрыты банками и не внесли системных эффектов», — цитирует ее РБК.

Как передает издание, Данилова отдельно выделила проблему кредитов по плавающим ставкам. Их доля сейчас больше, чем в предыдущие годы и прошлый период жесткой денежно-кредитной политики. Этот вопрос находится в зоне повышенного внимания Центрального банка. «Пока мы не видим значимого роста ни реструктуризации, ни тем более плохих кредитов», — добавила она.