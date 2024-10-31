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Финансы Глава комитета Госдумы по финрынку: снижение инфляции и ключевой ставки может начаться в марте 2025 года

Глава комитета Госдумы по финрынку: снижение инфляции и ключевой ставки может начаться в марте 2025 года

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23 комментария

Снижение инфляции может начаться в марте 2025 года, а вслед за ней будет снижаться ключевая ставка. Такую перспективу 31 октября обрисовал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Я беру на себя смелость сказать, что в марте вы увидите результаты этой политики: инфляция начнет снижаться, и ставка Центрального банка начнет снижаться, поскольку просчитанный бюджет, очень сбалансированный бюджет, с точки зрения в том числе дефицита, ну и политика Центрального банка жесткая, она к этому приведет», — сказал он на совместном заседании думских комитетов по рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с представителями Банка России.

Регулятор представил обновленный документ с основными направлениями ДКП накануне. В нем изменились параметры базового и трех альтернативных сценариев развития экономики. Самый худший из этих сценариев, предусматривающий мировой кризис, допускает повышение средней ключевой ставки в 2025 году до 22-25% при инфляции 13-15% к концу года. Однако этот сценарий считается наименее вероятным, сказала на заседании в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее среди причин того, почему инфляция стала слабее реагировать на повышение ключевой ставки, она в том числе назвала неточность в коммуникации, из-за которой люди и бизнес решили, что регулятор в любом случае будет снижать ставку в 2024 году. Из-за этого их спрос на кредиты не стал меньше. В действительности же обязательным условием снижения было замедление инфляции, а его не произошло.

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Комментарии
23
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Ну да. И зарплата вам будет средняя в 2700 долларов, и 25 000 000 высокотехнологичных рабочих мест. Надейся и жди.
Фокусник Данилин
1 час
Хватит ли ему времени, чтобы свалить из страны?…
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