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Финансы Банк России обновил сценарии развития экономики. В самом мрачном ключевая ставка повышается до 22–25%

Банк России обновил сценарии развития экономики. В самом мрачном ключевая ставка повышается до 22–25%

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18 комментариев

Банк России 30 октября опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший, кризисный, сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15% и средней ключевой ставки до 22–25%.

Проект основных направлений ДКП на трехлетку Банк России опубликовал в конце августа. В нем регулятор представил базовый и три альтернативных прогноза развития экономики страны, которые «Фонтанка» подробно разбирала здесь. Проект стратегического документа, который разъясняет цели и принципы проводимой политики, был рассмотрен на заседании правительства РФ и прошел обсуждение на рабочих совещаниях в Госдуме.

В среду ЦБ опубликовал основные направления с обновленными сценариями развития экономики. Прогнозные параметры базового сценария теперь совпадают со среднесрочным прогнозом Банка России от 25 октября.

В дезинфляционном сценарии, который предусматривает возможность перехода к более раннему снижению ключевой ставки, среднее значение этого показателя в 2025 году составляет 15–18%, а инфляция к концу года опускается в диапазон 4–4,5%.

В проинфляционном сценарии, который, наоборот, рассматривает вариант роста инфляционного давления, которое потребует более жесткой ДКП, среднее значение «ключа» на 2025 год составляет 20–23%, инфляция по итогам года — 5,5–6%.

Самый худший, рисковый, сценарий демонстрирует, что будет в случае наступления мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Если этот риск реализуется, средняя ключевая ставка в России в следующем году может составить 22–25% при инфляции в 13–15% по итогам 2025 года. ВВП при этом упадет на 3–4%.

Этот сценарий предусматривает рецессию в экономиках США и Еврозоны, падение мирового спроса, снижение цен на нефть. При действующих параметрах бюджетного правила это приведет к активному использованию средств Фонда национального благосостояния, и такими темпами в течение 2025 года он может закончиться, говорится в материалах ЦБ.

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Банк России ЦБ Ключевая ставка Прогноз развития экономики
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Комментарии
18
Noid
1 час
Основываясь на предыдущих гаданиях Банка России, следует ожидать двойного ухудшения относительно мрачного прогноза.
забыл все
1 час
откуда у вас инфляция 13-15%? по телевизору говорят обратное) дискредитация власти какая-то)
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