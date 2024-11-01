Дональд Трамп подал иск к телеканалу CBS на 10 миллиардов долларов из-за исправлений в интервью Камалы Харрис

Трамп требует взыскать с телеканала 10 миллиардов долларов за исправления в интервью Камалы Харрис, которое она дала в начале октября и которое затем показали в новостной программе «60 минут», — по версии Трампа, измененное так, чтобы звучать лучше. Сам канал такие правки опроверг, хотя иск утверждает, что канал это подтвердил.

Трамп обвинил CBS в демонстрации двух версий ответа на вопрос об Израиле и ХАМАС из интервью Харрис, что, по его мнению, ввело зрителей в заблуждение. 6 октября телеканал не транслировал «словесный салат» из высказывания вице-президента о влиянии администрации президента Джо Байдена на то, как Израиль ведет войну, говорится в иске, а CBS использовала свою национальную программу «60 минут», чтобы «скрыть „словоблудие“ Камалы» и «перейти от объективного освещения событий к лживым и обманным манипуляциям с новостями». Это якобы ввело зрителей в заблуждение, а самого Трампа поставило в невыгодное положение. Республиканец требует рассмотрения дела судом присяжных.