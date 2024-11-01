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Общество Политика Дональд Трамп подал иск к телеканалу CBS на 10 миллиардов долларов из-за исправлений в интервью Камалы Харрис

Дональд Трамп подал иск к телеканалу CBS на 10 миллиардов долларов из-за исправлений в интервью Камалы Харрис

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1 комментарий

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за интервью его соперницы на выборах, кандидатки от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Об этом 1 ноября сообщает Reuters.

Трамп требует взыскать с телеканала 10 миллиардов долларов за исправления в интервью Камалы Харрис, которое она дала в начале октября и которое затем показали в новостной программе «60 минут», — по версии Трампа, измененное так, чтобы звучать лучше. Сам канал такие правки опроверг, хотя иск утверждает, что канал это подтвердил.

Иск подан в федеральный суд Северного округа Техаса. Действующий вице-президент Харрис по всему иску именуется не по фамилии, а по имени: «Камала».

Трамп обвинил CBS в демонстрации двух версий ответа на вопрос об Израиле и ХАМАС из интервью Харрис, что, по его мнению, ввело зрителей в заблуждение. 6 октября телеканал не транслировал «словесный салат» из высказывания вице-президента о влиянии администрации президента Джо Байдена на то, как Израиль ведет войну, говорится в иске, а CBS использовала свою национальную программу «60 минут», чтобы «скрыть „словоблудие“ Камалы» и «перейти от объективного освещения событий к лживым и обманным манипуляциям с новостями». Это якобы ввело зрителей в заблуждение, а самого Трампа поставило в невыгодное положение. Республиканец требует рассмотрения дела судом присяжных.

По мнению адвокатов Трампа, действия канала нарушают требования закона штата Техас, который запрещает введение в заблуждение при ведении бизнеса, — следовательно, канал нужно наказать, взыскав с него деньги. Как раз по аналогичному закону в Нью-Йорке с Трампа взыскали 465 миллионов долларов за нечестное ведение бизнеса.

В иске Трампа также собрано большое количество обвинений в адрес Камалы Харрис: например, она якобы не может сформулировать мысли и незаконно получила номинацию кандидата на пост президента.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Шансы Трампа и Харрис в настоящий момент оцениваются как 50 на 50.

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Иск Дональд Трамп CBS Камала Харрис Интервью
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Комментарии
1
Гость
1 час
а это больше чем наши претензии к гуглу?
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