«Держим руку на пульсе». Что известно о россиянах, пострадавших из-за наводнений в Испании

Российское Генконсульство в Барселоне наблюдает за ситуацией с наводнениями в Испании. Пока от россиян не поступало обращений, связанных со стихийным бедствием. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает ТАСС.
Как отмечают в Генконсульстве, пока что там не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений россиянах. На текущий момент от граждан РФ нет обращений ни по телефону, ни на электронную почту.
«Держим руку на пульсе, в случае поступления обращений готовы оперативно сработать», — добавили в дипмиссии.
Посольство России в Мадриде утверждает, что сведений о пострадавших россиянах после бури нет. Также от граждан РФ, находящихся в пострадавших районах Испании, не поступали просьбы о помощи. Ситуация остается под контролем, поддерживается связь с почетным консулом в Валенсии для уточнения обстановки на месте, заключили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что в Испанию пришло сильнейшее за тридцать лет наводнение. Стихия унесла жизни как минимум 95 человек. В стране объявили трехдневный траур по жертвам наводнения. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.
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