«Держим руку на пульсе». Что известно о россиянах, пострадавших из-за наводнений в Испании

Российское Генконсульство в Барселоне наблюдает за ситуацией с наводнениями в Испании. Пока от россиян не поступало обращений, связанных со стихийным бедствием. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает ТАСС.

Как отмечают в Генконсульстве, пока что там не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений россиянах. На текущий момент от граждан РФ нет обращений ни по телефону, ни на электронную почту.

Посольство России в Мадриде утверждает, что сведений о пострадавших россиянах после бури нет. Также от граждан РФ, находящихся в пострадавших районах Испании, не поступали просьбы о помощи. Ситуация остается под контролем, поддерживается связь с почетным консулом в Валенсии для уточнения обстановки на месте, заключили в дипмиссии.