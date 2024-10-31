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Происшествия «Держим руку на пульсе». Что известно о россиянах, пострадавших из-за наводнений в Испании

«Держим руку на пульсе». Что известно о россиянах, пострадавших из-за наводнений в Испании

3 035
3 комментария

Российское Генконсульство в Барселоне наблюдает за ситуацией с наводнениями в Испании. Пока от россиян не поступало обращений, связанных со стихийным бедствием. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает ТАСС.

Как отмечают в Генконсульстве, пока что там не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений россиянах. На текущий момент от граждан РФ нет обращений ни по телефону, ни на электронную почту.

«Держим руку на пульсе, в случае поступления обращений готовы оперативно сработать», — добавили в дипмиссии.

Посольство России в Мадриде утверждает, что сведений о пострадавших россиянах после бури нет. Также от граждан РФ, находящихся в пострадавших районах Испании, не поступали просьбы о помощи. Ситуация остается под контролем, поддерживается связь с почетным консулом в Валенсии для уточнения обстановки на месте, заключили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Испанию пришло сильнейшее за тридцать лет наводнение. Стихия унесла жизни как минимум 95 человек. В стране объявили трехдневный траур по жертвам наводнения. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

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Комментарии
3
лысик
41 минута
Судя по форумам известно, что живут они хорошо!
kachimnoy
26 минут
Что они там делают?
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