Смольный согласовал облик нового депо для троллейбусов на Среднем проспекте

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик нового депо для «безрогих» троллейбусов. Оно появится рядом с музеем электрического транспорта на Васильевском острове.

Развертка будущего ансамбля с обновленным зданием по адресу Средний, 77 опубликована на сайте КГА. По карте ниже можно понять, где именно появится депо.









Источник: РГИС







Не секрет, что его строят в том числе для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые могут ехать длительное расстояние без контактной сети. Проектирование его стоило порядка 140 млн рублей, расчетный парк — 80 единиц подвижного состава. Троллейбусы, как предполагается, будут обслуживать Васильевский остров.