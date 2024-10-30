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Город Смольный согласовал облик нового депо для троллейбусов на Среднем проспекте

Смольный согласовал облик нового депо для троллейбусов на Среднем проспекте

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Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик нового депо для «безрогих» троллейбусов. Оно появится рядом с музеем электрического транспорта на Васильевском острове.

Развертка будущего ансамбля с обновленным зданием по адресу Средний, 77 опубликована на сайте КГА. По карте ниже можно понять, где именно появится депо.

Не секрет, что его строят в том числе для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые могут ехать длительное расстояние без контактной сети. Проектирование его стоило порядка 140 млн рублей, расчетный парк — 80 единиц подвижного состава. Троллейбусы, как предполагается, будут обслуживать Васильевский остров.

Напомним, вторую площадку Третьего трамвайного парка на Среднем проспекте вообще ждет масштабная реконструкция, в рамках которой здесь появится в том числе большой музей электрического транспорта. Подробнее о том, какие еще планы у «Горэлектротранса» на строительство и реконструкцию своих парков — читайте на «Фонтанке».

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