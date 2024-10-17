Балканский рубеж. В Купчино по новым рельсам «переедет» трамвайный парк с Московского

Источник: luch.city







В Петербурге разработали проект планировки для нового-старого трамвайного парка в Купчино. Туда с Московского проспекта должна переехать «единица», которая недавно отметила 115 лет.

Проект постановления об утверждении ППТ появился на днях. Про парк там ни слова, но речь идет о линейном объекте «Балканская ул. и трамвайная линия на участке от Бухарестской ул. до Купчинской ул.». Для чего это все — не секрет, распоряжение о подготовке документа КГА выпустил еще 3 года назад.

Речь идет об участке почти в 2 км. Линия здесь должна будет пропускать до 80 вагонов в час, а автомобильная часть улицы — до 2,2 тысячи машин в сутки. Плюс подходы, собственно, на Купчинской и Бухарестской.











Одновременно идет общественное обсуждение изменений в проект планировки территории, что между Волковским каналом, Балканской улицей и железной дорогой.

Восточная часть этого участка — как раз транспортная. В информационной справке указано: «Проектом предусматривается размещение объекта для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе депо». Рядом, если что, будет конькобежный стадион и медико-восстановительный центр при нем с бассейном.



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«Предлагается к размещению трамвайное депо на 109 единиц подвижного состава. На территории земельного участка подвижной состав проходит все технологические этапы — осмотр при въезде, мойка, техническое обслуживание, ремонт, стоянка, выезд на маршрут, — уточняют в документации. — Также в границах проектирования предусматривается размещение участка трамвайной сети по маршруту: „Станция метро ‚Купчино‘ — пос. Шушары — Славянка“».



Концепцию трампарка на 11 гектарах выполнило АО ПБ «Луч», по заказу «Горэлектротранса» в 2022 г. Ее представляли на петербургском стенде в ходе последнего ПМЭФ.

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Сюда, как говорилось ранее, должен переехать Первый трамвайный парк, который сейчас находится на Московском проспекте. Старейший городской парк, он же — «коняшинский», открылся в 1909 году на месте депо для конок. Сейчас здесь выпускается 7 маршрутов (№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62) и обслуживается около 7 тысяч человек.



Часть Первого парка еще более 10 лет назад откусили под жилье, поэтому новость о переезде поневоле наводит на мысли. Однако оставшаяся территория, согласно актуальной версии генплана, относится к категории транспортной инфраструктуры. Да и три депо парка — исторические, так что прямо сейчас кажется, что аппетиту застройщиков в отношении этого участка взяться неоткуда.

Исполнительный директор МАП ГЭТ в Санкт-Петербурге Владимир Федоров считает, что ликвидация парка на Московском, если она подразумевается под переездом, — это ошибка. «Это самый „центральный“ парк наравне с двумя площадками третьего ТП, — говорит он. — Из него в Купчино можно перебросить выпуск нескольких южных маршрутов, но для тех, которые обеспечивают связь с Московским и Центральным районами, это будет означать увеличение холостых пробегов. А если уж мы всерьез говорим о том, что победили тяжелое наследие нулевых, когда рельсы снимали и парки закрывали, то отказываться от такой точки на Московском проспекте совсем нельзя. Трамвай — будем надеяться — еще может вернуться и на проспект, и на набережную Обводного канала, и, конечно, в этом случае его надо выпускать из „единицы“». Трампарк — такая же необходимая инфраструктура для города, как котельные, детские сады, школы и поликлиники. И в отличие от автобусных парков, она не загрязняет среду».



Пока никто никуда не едет. Проектирование парка на Балканской намечено на ближайшую пару лет, если судить по проекту АИП. По данным «Фонтанки», там прописана стоимость в 189 млрд рублей. Начало стройки отнесено на 2027 год, «переезд» — на 2030-й. Собеседники в транспортном блоке говорят, что на Московском вполне может остаться разворотное кольцо и зона обслуживания вагонов, да и полный отказ от выпуска с этой площадки не предопределен.



В начале десятых, когда от Первого трампарка отваливалась территория и выставлялась на торги под жилые комплексы, существовал другой альтернативный адрес для переезда — Шушары. Там должен был появиться 12-й трамвайный парк между КАД и Софийской. Нумерация несколько сбита, учитывая, сколько парков не дожили, но в целом все логично — на месте недостроенного 11-го ТП на Потапова сравнительно недавно организовали депо для концессионного «Чижика».



Главной технологической проблемой (или задачей — как посмотреть) все время называли необходимость строить виадук через Кольцевую или даже тоннель. Но за много лет концепция поменялась, и заменой «единице» это депо теперь точно не станет. Проект его скоро должен выйти из экспертизы, разрабатывало его (контракт действует до ноября) все то же ПБ «Луч» за 119 млн рублей. Кое-что можно обнаружить у него на сайте: 6 гектаров, 60 единиц подвижного состава. В ТЗ на проектирование говорится о — минимально — 30 трехсекционных вагонах (пусть и с увеличением до 60). Так обычно выглядит депо под конкретную линию, линия эта — «Шушары — Колпино».

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