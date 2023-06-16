На Васильевском острове в Петербурге построят депо для «безрогих» троллейбусов

Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на проектирование депо по адресу: Средний проспект, 77. На второй площадке Трамвайного парка № 3 рядом с будущим музеем электротранспорта должны разместиться троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).



Конкурс объявлен накануне, 15 июня. Начальная цена — 137 млн, срок исполнения — до конца 2024 года. В техзадании прописаны само здание депо, площадка отстоя ТУАХов и автотранспорта, места для хранения ГСМ, котельная и другие объекты. «Расчетное количество подвижного состава: до 80 единиц», — указано в документации.