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    На Васильевском острове в Петербурге построят депо для «безрогих» троллейбусов

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    6 комментариев

    Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на проектирование депо по адресу: Средний проспект, 77. На второй площадке Трамвайного парка № 3 рядом с будущим музеем электротранспорта должны разместиться троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).

    Конкурс объявлен накануне, 15 июня. Начальная цена — 137 млн, срок исполнения — до конца 2024 года. В техзадании прописаны само здание депо, площадка отстоя ТУАХов и автотранспорта, места для хранения ГСМ, котельная и другие объекты. «Расчетное количество подвижного состава: до 80 единиц», — указано в документации.

    «Фонтанка» рассказывала, что после реконструкции этой площадки здесь должно появиться депо для ТУАХ, которые, предположительно, в какой-то момент начнут обслуживать Василеостровский район. Главным же результатом реконструкции должно стать появление большого музея наземного электротранспорта. Подробно о том, как будет выглядеть музей, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Горэлектротранс
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    Комментарии 6

    Zdobsi16 Июн 2023 в 21:11
    А могли бы и оставить обычный трамвайный парк и его много лет использовать. А тут мильярды и нана технологии. Большой соблазн. И зачем нам безрогие троллейбусы?
    +0−0
    28024171716 Июн 2023 в 21:03
    дай бог чтобы всё получилось, может жизнь в городе станет лучше. Сколько будет стоить билет в этих безрогих троллейбусах?
    +0−1
    zelf16 Июн 2023 в 20:43
    Если по простому, то безрогий троллейбус это автобус.
    +0−1
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