США внесли в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ

Министерство финансов США расширило санкционные списки. В том числе, в них добавили пять заместителей министра обороны России, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.
Согласно документу, опубликованному 30 октября на сайте минфина США, в санкционные списки добавили 32 человека, среди которых 20 граждан России. Помимо Горемыкина и Цивилевой в перечень внесли заместителей министра обороны РФ Александра Фомина, Андрея Булыгу и Павла Фрадкова, а также генерального директора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липу. Кроме россиян в списке также есть граждане КНР, Турции, Индии, Швейцарии, Греции и Чили.
Также США ввели санкции в отношении более чем 350 структур РФ, Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Среди российских в список вошли, например, две компании, входящие в структуру Росатома, научно-промышленное предприятие «Звезда», Московский авиационный институт и производитель шин «Кордиант». Включение в подсанкционный список означает заморозку активов в США и запрет на ведение бизнеса с этими структурами для американских компаний и граждан.
По мнению американского минфина, это шаг против российского оборонно-промышленного комплекса и тех международных компаний, которые якобы участвуют в обходе антироссийских санкций, пишет ТАСС.
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