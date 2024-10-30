Робот-экскурсовод 1960-х, аэросани-амфибия, электроавтомобили начала ХХ века — что смотреть на выставке в «Манеже»

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Новая выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» в «Манеже» мало похожа на обычные проекты ЦВЗ: все-таки за последние годы устоялось, что здесь всегда — про искусство и творчество. А тут вдруг два этажа выставочного зала заняла техника и макеты. Да и вообще, собираясь на выставку музея, не ожидаешь смотреть на трамвай с современных улиц, башню «Лахта Центра» или протезы. Тем не менее все это на выставке есть.

Одна из причин, по которым в Петербурге оказалась выставка московского Политехнического музея, в том, что его собственное здание в Москве закрыто на реконструкцию, она началась еще в 2013-м и продолжается до 2025-го. Можно даже сказать, что Политехнический отправился «на гастроли» в «Манеж» со своим зданием — копию фасада воссоздали изнутри зала на входной стене, она очень удачно вписалась в параметры выставочного зала.

Вместе с ней в аванзале зрителя встречает гигантская инсталляция — гибрид башни Татлина с машиной времени Шурика, отправившей Ивана Васильевича менять профессию. Автор светящейся и стучащей махины — архитектор выставки Андрей Чернихов. А звуковое сопровождение, как подписано на этикетке, — ремейк знаменитого сочинения «Завод» Александра Мосолова (1929) и шумовые эффекты.

По словам Чернихова, куратор выставки Сергей Рыков хотел видеть в этом месте «установку, символизирующую век пара и электричества». Но паровая машина оказалась маловата для гигантского пространства «Манежа»: она визуально терялась.

«Тогда пришла мысль объединить идеи 1920-х годов, — пояснил архитектор. — Одна из тысяч композиций моего деда Якова Чернихова, который в Ленинграде издал в 1931-м году книгу „Конструкция архитектурных и машинных форм“, легла в основу этого образа, но тут же присоединились великолепные работы швейцарского художника, скульптора, инсталлятора Жана Тенгели, серии фотографий промышленной архитектуры XIX–XX веков и мой личный опыт, когда я мальчишкой подрабатывал летом на заводах — на полуавтоматических прессах среди станков, работяг, машинного масла, грохота».

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Обстановку в аванзале дополняют патриотические цитаты ученых, размещенные у стен: «Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках» (М. В. Ломоносов), «Я бескорыстно посвятил свою жизнь служению истине и Отечеству» (Н. И. Пирогов) или «Плоды моих трудов — в научной известности, составляющей гордость — не одну мою личную, но и общую русскую».

Выставка проводится при кураторстве «Курчатовского института» (научном).

«Во-первых, мы обращали внимание на приоритеты — там, где мы, безусловно, лидеры, — объяснил „Фонтанке“ принцип отбора экспонатов куратор Сергей Рыков. — Все, что связано с космонавтикой, с авиацией, всегда было хорошее. На первом этаже вы увидите в разделе „Жилище“ чугунный радиатор Сан-Галли — тоже отечественное изобретение. Об этих вещах просто мы не помним, общество забывает. Простая, банальная вещь — чугунный радиатор — появилась впервые здесь, в нашей стране. Понятно, что у нас такие условия климатические, но тем не менее предмет появился на выставке».

Первый экспонат, встречающий зрителя сразу после рамки металлоискателя, — тоже не совсем то, что ожидаешь увидеть на выставке с названием «Создавая настоящее», — дореволюционный черный автомобиль, в первую секунду вызывающий в памяти печально известный «черный воронок». Но нет, это галлюцинация: на самом деле, показывают «Руссо-Балт» К12/20, единственный сохранившийся экземпляр дореволюционного серийного автомобиля отечественного производства, гордость и символ Политехнического музея (правда, в Петербурге это необходимо пояснять). А так — первый серийный автомобиль этой марки был изготовлен ко Дню города (Петербурга) 27 мая 1909 года и отправился с Дворцовой площади на ралли в Монте-Карло в 1912 году. Что до представленного экземпляра — его заказывала гатчинская Офицерская воздухоплавательная школа, так что, по сути, он вернулся на родину. В некотором роде — и сам Политехнический музей тоже, ибо основан он был императорским указом в 1872 году.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Старинной техники на выставке много, собственно, именно в случае интереса к ней и стоит идти в «Манеж». Например, самыми зрелищными на первом этаже кажутся самоходные аэросани Ка-30 1967 года, на каких в северных районах доставляли почту, и аэросани-амфибия А-3 КБ Туполева 1979 года для перевозки грузов и пассажиров.

Отдельная страница истории техники — развитие электроавтомобилей. На выставке рассказывают про легковой автомобиль Ипполита Романова 1899 года — конструктор не просто собрал компоненты от разных производителей, а разработал собственные электромоторы и аккумуляторы, причем они имели меньший вес, чем у существующих аналогов. Но посмотреть «вживую» можно не его, а британский легковой автомобиль «Коламбия» 1901 года: посетителям рассказывают, что «в конце XIX — начале ХХ века электроавтомобили были популярны благодаря простоте управления» и «английская королева Александра подарила своей сестре, российской императрице Марии Федоровне, электрическую коляску Columbia Victoria Phaeton, но императрица осталась к ней равнодушна». В этот момент берет некоторая досада: будь предки дальновиднее, экологическое сознание бы начало развиваться на век раньше. Правда, запас хода «Коламбии» составлял всего 60 километров, а скорость едва превышала 20 километров в час.

Источник: Алина Циопа/ «Фонтанка.ру»







Вообще, в основном первый этаж иллюстрирует историю развития науки и инженерной мысли в России — на случай, если вы хотите наглядно посмотреть на макете устройство атомной электростанции, термоядерной установки «Токамак-10», передвижной атомной электростанции ТЭС-3, телеграфного аппарата, колесного трактора и роторного экскаватора. Из более близкого к народу — телевизор: черно-белый, лампово-консольный, напольный, размером с холодильник. Ну и первая отечественная ЭВМ «Сетунь» — размером в лучшем случае с половину современной квартиры-студии.

+10

Ретрофутуристического духа выставке придает наличие в одной из витрин робота-экскурсовода по имени Сепулька (в честь неопределенного понятия из произведений Станислава Лема). Правда, ничего от робота у него по сути не было: он управлялся дистанционно, ездил с группой по залу, а из его динамиков раздавалась предзаписанная речь.

Со всем этим богатством былых эпох соседствуют макеты до боли знакомого трамвайного вагона 71-931М «Витязь-Ленинград» 2020 года и хорошо знакомого москвичам поезда метро «Москва-2020». Еще один мостик «Петербург — Москва» — в боковой галерее: там показывают и рассказывают про Останкинскую телебашню и «Лахта Центр». Так что хронологические рамки экспозиции охватывают наши дни.

За перспективы в выставке «Создавая настоящее», вероятно, «отвечает» космическо-робототехнический отдел на втором этаже «Манежа». По крайней мере, тут можно сфотографироваться с копией аэроплана «Гаккель-III» — «героем» 1910 года, когда на Гатчинском аэродроме комиссия Императорского всероссийского аэроклуба зарегистрировала первый полет по прямой на расстояние больше 200 метров летательного аппарата русской конструкции с мотором.

Но наиболее актуальным кажется «медицинский» раздел выставки — с протезом-тренажером для реабилитации людей с нарушениями мышечной активности, протезом кисти с микропроцессорным управлением, протезом предплечья и нейрочатом, позволяющим общаться пациентам, лишенным двигательной активности. Поражает воображение, когда читаешь, как роботическая система биопечати in situ «позволяет печатать органы и ткани на пациенте прямо в условиях операционной», причем «процесс печати синхронизируется с дыханием пациента». Вот только чтобы участвовать в интерактиве «восстанови хрящ коленного сустава в дополненной реальности» и ему подобных — надо иметь особое настроение.

Выставка будет открыта до 9 февраля. 6+

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»