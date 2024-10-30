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Происшествия К только что уволившемуся главе Центра комплексного благоустройства пришли с обыском

К только что уволившемуся главе Центра комплексного благоустройства пришли с обыском

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13 комментариев

В Петербурге с обысками пришли к экс-главе Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусу. На днях он подозрительно резко уволился.

По данным «Фонтанки», обыски в квартире Белоуса прошли утром 30 октября. Сейчас он в Следственном комитете. Дело ведет Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. «Фонтанка» выясняет подробности.

Андрей Белоус возглавлял Центр комплексного благоустройства с 2022 года, до этого шесть лет работал в ГУДП «Центр». В начале прошлой недели он неожиданно написал заявление об уходе по собственному желанию, что с учетом местных административных традиций вызвало вопросы — не находится ли он в разработке по какому-либо делу. На тот момент подобной информации не было.

ЦКБ — это подведомственное учреждение комблага. Оно занимается благоустройством территории Санкт-Петербурга и озеленением, заключает соответствующие многомиллионные контракты. Закупает и уборочную технику для дорог.

Напомним, в августе из учреждения уволили замглавы Игоря Бея — сразу после объезда губернатором Красносельского района, где его не устроил ответ о готовности производственной базы садово-парковой сферы.

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Комментарии
13
260786601
34 минуты
К любому чиновнику сбегловской АДминистрации можно идти смело!
alexadmin
47 минут
комблаг - это "комбинат лагерный"?
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