К только что уволившемуся главе Центра комплексного благоустройства пришли с обыском

В Петербурге с обысками пришли к экс-главе Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусу. На днях он подозрительно резко уволился.

По данным «Фонтанки», обыски в квартире Белоуса прошли утром 30 октября. Сейчас он в Следственном комитете. Дело ведет Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. «Фонтанка» выясняет подробности.

Андрей Белоус возглавлял Центр комплексного благоустройства с 2022 года, до этого шесть лет работал в ГУДП «Центр». В начале прошлой недели он неожиданно написал заявление об уходе по собственному желанию, что с учетом местных административных традиций вызвало вопросы — не находится ли он в разработке по какому-либо делу. На тот момент подобной информации не было.