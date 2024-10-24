Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
ЖКХ В Петербурге уволилcя чиновник, ответственный за благоустройство города

В Петербурге уволилcя чиновник, ответственный за благоустройство города

1 786
3 комментария

Глава Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) Петербурга Андрей Белоус покинул должность. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 октября от информированного источника.

По словам собеседников, заявление по собственному желанию Белоус написал в понедельник. На сайте учреждения и в ЕГРЮЛ он все еще значится руководителем. Фактически его обязанности исполняет заместитель по финансам Алев Аджиев.

Оперативно дозвониться до Андрея Белоуса «Фонтанке» не удалось. С 2016 по 2022 год он работал в ГУДП «Центр», которое недавно сменило форму, а ГКУ «Центр комплексного благоустройства» возглавил с апреля 2022-го.

ЦКБ — это подведомственное учреждение комблага. Оно занимается благоустройством территории Санкт-Петербурга и озеленением, заключает соответствующие многомиллионные контракты. Закупает и уборочную технику для дорог.

Напомним, в августе из учреждения уволили замглавы Игоря Бея — сразу после объезда губернатором Красносельского района, где его не устроил ответ о готовности производственной базы садово-парковой сферы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
alexadmin
1 минута
Успеет в аэропорт или нет?
iliy
13 минут
Друзья новоиспеченного 61% места занимают
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57