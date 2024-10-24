В Петербурге уволилcя чиновник, ответственный за благоустройство города

Глава Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) Петербурга Андрей Белоус покинул должность. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 октября от информированного источника. По словам собеседников, заявление по собственному желанию Белоус написал в понедельник. На сайте учреждения и в ЕГРЮЛ он все еще значится руководителем. Фактически его обязанности исполняет заместитель по финансам Алев Аджиев.

Оперативно дозвониться до Андрея Белоуса «Фонтанке» не удалось. С 2016 по 2022 год он работал в ГУДП «Центр», которое недавно сменило форму, а ГКУ «Центр комплексного благоустройства» возглавил с апреля 2022-го.