«В ближайшие недели или месяцы»: Фицо опасается, что попытка покушения на него может повториться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что попытка покушения на него может повториться в ближайшее время. Об этом он заявил во время интервью в программе «60 минут» телеканала «Россия 1».

«Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Нам нельзя дать себя запугать», — сказал Фицо.

Роберт Фицо подчеркнул, что чувствует разочарование многих по поводу того, что он «вернулся назад в реальную политическую жизнь в относительно хорошем состоянии».

В конце сентября в правительство Словакии пришел конверт с пулей, адресованный Фицо. Отправитель письма на тот момент был неизвестен.

Покушение на Роберта Фицо произошло в середине мая текущего года в городе Гандлова. В политика стреляли несколько раз. 71-летний мужчина, которого задержали на месте преступления, сказал, что убивать Фицо не хотел. Он уточнил, что пошел на такие меры из-за несогласия с политикой правительства Словакии.