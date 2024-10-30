Четыре мирных жителя пострадали при обстреле села под Белгородом

Четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области. Под удар попали два населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 30 октября.
В результате прилета боеприпаса в селе Отрадное трое женщин получили осколочные ранения, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.
От удара пострадали частное домовладение и объект торговли. В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе повредил жилой дом.
Ранее «Фонтанка» писала, что жителям Белгородского приграничья вручили приборы для обнаружения беспилотников и рации. Их начали раздавать в населенных пунктах «со сложной оперативной обстановкой».
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