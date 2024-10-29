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Общество Жителям Белгородского приграничья стали раздавать приборы для обнаружения БПЛА

Жителям Белгородского приграничья стали раздавать приборы для обнаружения БПЛА

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8 комментариев

Жителям приграничных районов Белгородской области начали раздавать приборы для обнаружения беспилотников. Об этом 29 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, детекторы для обнаружения дронов и рации для передачи информации вручили жителям нескольких населенных пунктов «со сложной оперативной обстановкой».

Таким образом выстраивается общая система определения вражеских беспилотников в приграничье, в которую вовлечены жители, главы муниципалитетов, сельских территорий и самооборона: жители, к примеру, связываются между собой и сообщают, есть ли угроза БПЛА, можно ли безопасно выехать из села и попросить помощь.

«Это очень важно там, где враг ежедневно наносит удары с помощью беспилотников, нарушает работу сотовой связи», — написал Гладков и уточнил, что начатая работа ведется «системно», и если в одних сёлах специалисты еще только обучают жителей, как пользоваться оборудованием, то в других оно уже полноценно функционирует.

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ПО ТЕМЕ
Белгородская область Приграничье БПЛА Обнаружение беспилотников Детекторы Рации
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Комментарии
9
Игорь Протасов
22 минуты
Ждём суда...
Рострелли
15 минут
Это из серии "государство вам ничего не должно". Даже то, что гарантировано Конституцией. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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