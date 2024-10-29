Жителям Белгородского приграничья стали раздавать приборы для обнаружения БПЛА

Таким образом выстраивается общая система определения вражеских беспилотников в приграничье, в которую вовлечены жители, главы муниципалитетов, сельских территорий и самооборона: жители, к примеру, связываются между собой и сообщают, есть ли угроза БПЛА, можно ли безопасно выехать из села и попросить помощь.

«Это очень важно там, где враг ежедневно наносит удары с помощью беспилотников, нарушает работу сотовой связи», — написал Гладков и уточнил, что начатая работа ведется «системно», и если в одних сёлах специалисты еще только обучают жителей, как пользоваться оборудованием, то в других оно уже полноценно функционирует.