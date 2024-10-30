ЗакС Петербурга утвердил бюджет Петербурга на 2025 год в первом чтении

Законодательное собрание Петербурга 30 октября в первом чтении приняло законопроект о бюджете города на 2025 год, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Доходы города должны составить более 1,323 трлн рублей. Проект поддержали 45 депутатов, против проголосовали двое, еще двое воздержались.

Расходы казны на 2025 год — 1,467 трлн рублей, дефицит — 144,1 млрд рублей. Доходы бюджета на плановые 2026 и 2027 годы составят 1,4 трлн и 1,505 трлн, расходы — 1,54 трлн и 1,655 трлн, дефицит — 139,3 и 150,3 млрд рублей.

Проект бюджета представил губернатор Александр Беглов. Он сообщил, что три четверти бюджета продолжают направляться на обеспечение базовых потребностей города, а развитие метрополитена внесли «в отдельный приоритет», так как это чувствительная тема для петербуржцев. Градоначальник пояснил, что на три года на строительство подземки планируется потратить 170 млрд рублей.

Также губернатор рассказал, что за три года в городе должны построить 147 объектов образования. Как было указано в презентации к выступлению градоначальника, в числе этих объектов 55 школ и 35 детских садов.

Глава бюджетно-финансового комитета, депутат от «Единой России» Денис Четырбок рассказал, что по проекту бюджета состоялись очные публичные слушания в администрациях районов, а также заочные — в Заксобрании с использованием электронной площадки парламента. По словам Четырбока, в ЗакС поступило рекордное количество обращений. Сколько именно поступило обращений, парламентарий не назвал.

Коммунист Ирина Иванова отметила, что фракция КПРФ поддержит бюджет, и что если в бюджете на развитие социнфраструктуры заложено более 10 % — значит, город развивается. В Петербурге этот показатель равен 16 %. Ранее коммунисты обычно не поддерживали проекты бюджетов города.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марина Шишкина заявила, что «доброе сердце» губернатора должно откликнуться на инициативу об оказании поддержки матерям, у которых родилось трое и более детей.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* назвал два плюса бюджета — сокращение Резервного фонда и увеличение субсидий негосударственным театрам и перечислил недостатки. В частности, он отметил, что строительство метро «безнадежно отстает от запланированного», а процесс расселения коммуналок существующими темпами будет идти еще 80 лет.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.