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Финляндия В США началось производство новых истребителей F-35 для Финляндии

В США началось производство новых истребителей F-35 для Финляндии

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19 комментариев

Изготовление первых истребителей F-35A для Финляндии началось на заводах Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, США. Об этом 29 октября сообщает издание Yle со ссылкой на информацию от ВВС Финляндии.

Запуск производственного процесса сопровождался торжественной церемонией, а во время мероприятия на передней части фюзеляжа первого финского самолета была поставлена подпись с номером JF-501. На мероприятии присутствовали представители ВВС, Логистического центра оборонительных сил, Министерства обороны, отечественной оборонной промышленности, представители правительства и промышленных кругов США.

При этом уже в ближайшие годы части F-35 будут производиться и в Финляндии: компания Patria начнет производство передних частей фюзеляжа истребителя F-35 в Ямся, на заводе в Халли.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35 для борьбы с системами ПВО дальностью больше 200 км. Всего Финляндия закупит 64 американских истребителя F-35, которые заменят старые истребители Hornet. Это произойдет в 2028–2030 годах.

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ПО ТЕМЕ
F-35 Истребители Финляндия США Lockheed Martin
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Комментарии
19
Отец Родной
2 часа
Геостратег уже премию получил?
Сила в Правде!!
2 часа
выпури ждёт...
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