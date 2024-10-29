В США началось производство новых истребителей F-35 для Финляндии

Изготовление первых истребителей F-35A для Финляндии началось на заводах Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, США. Об этом 29 октября сообщает издание Yle со ссылкой на информацию от ВВС Финляндии.

Запуск производственного процесса сопровождался торжественной церемонией, а во время мероприятия на передней части фюзеляжа первого финского самолета была поставлена подпись с номером JF-501. На мероприятии присутствовали представители ВВС, Логистического центра оборонительных сил, Министерства обороны, отечественной оборонной промышленности, представители правительства и промышленных кругов США.

При этом уже в ближайшие годы части F-35 будут производиться и в Финляндии: компания Patria начнет производство передних частей фюзеляжа истребителя F-35 в Ямся, на заводе в Халли.