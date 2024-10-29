Суд вынес приговор актеру Руденко за хранение наркотиков в трусах

Пресненский суд столицы назначил актеру театра и кино Анатолию Руденко наказание в виде обязательных работ за незаконное хранение наркотиков. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает РИА Новости.



Как отмечают в пресс-службе суда, звезде российских сериалов назначили всего 60 часов обязательных работ.



Напомним, инцидент произошел в январе 2024 года. Инспекторы ДПС остановили машину такси, в которой ехал Руденко. Пассажир начал нервничать при виде сотрудников правоохранительных органов, чем и привлек к себе повышенное внимание. В ходе досмотра под нижним бельем был обнаружен зиплок с запрещенным. Чуть больше половины грамма порошка отправились на экспертизу. Сам Руденко якобы рассказал полиции историю о том, как нашел пакетик во время прогулки с собакой. По его словам, он понятия не имел, что внутри.



Анатолий Руденко снялся во множестве российских сериалов. Его можно увидеть в картинах «Две судьбы», «Триггер», «Каменская», «Возвращение Мухтара» и других.