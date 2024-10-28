Беспилотники атаковали три региона России. За один час сбито 15 БПЛА

Украинские беспилотники вечером в понедельник, 28 октября, атаковали три региона России: Курскую, Брянскую и Орловскую области. Об этом сообщают Министерство обороны и главы регионов.

По данным военного ведомства, с 19:30 до 20:30 силами ПВО были уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов: 8 — над территорией Курской области, 6 — над территорией Брянской области и 1 — над территорией Орловской области.

Эту же информацию подтвердили губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале, губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале и губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. В районе Железногорска Курской области в результате падения обломков было повреждено 6 автомобилей, сообщил Смирнов.