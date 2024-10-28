«Ситуация страшная». Социально-художественный театр опять ищет новый дом и пытается закрыть долги

Петербургский Социально-художественный театр, лишившийся дома год назад при расселении на капремонт креативного кластера на Биржевой линии, вновь ищет площадку. ДК им. И. И. Газа, где проходили выступления коллектива до этого времени, обошелся слишком дорого: артисты начали там делать ремонт, играли спектакли — старые и новые, но средств не хватало.

«Дело в том, что у нас накопился долг по аренде по разным причинам, а заработка со спектаклей нам не хватает на то, чтобы эту аренду покрыть, — призналось руководство театра в соцсетях. — Честно: не рассчитали. На данный момент долг составляет почти 600 тысяч рублей. Не хотим нагнетать, но сама по себе ситуация страшная, и мы всеми силами ищем из нее выход».

В течение ноября коллектив доигрывает спектакли в ДК им. И. И. Газа, за это время он должен отдать долг, найти новый дом и переехать. За помощью — любой, финансовой или с поиском площадки, — театр обратился к своим зрителям.

Согласно информации со страницы комитета по культуре, негосударственный Социально-художественный театр в 2024 году не вошел в число получателей госсубсидии на постановку и показ спектаклей: театр набрал только 34 балла при минимуме в 50. Из 29 театров, допущенных к конкурсу, получателями субсидии стали 23. В 2023 году Социально-художественный театр с 50 набранными баллами входил в число получателей субсидии от города (получил 2 миллиона рублей вместо запрошенных 4 миллионов).

Социально-художественный театр был создан выпускниками мастерской Ларисы Грачевой в РГИСИ (бывшего СПбГАТИ) в 2016 году. Собственную площадку на Биржевой линии (ту самую, которой он лишился в 2023 году) он нашел в 2020 году. «Социально-художественный театр — это проект, который решает социальные проблемы художественным образом», — говорится на сайте коллектива.

Постановка Социально-художественного театра «Навсегда-Навсегда. Сны из 90-х» была удостоена премии «Золотой софит», также номинировались на премию его спектакли «без[ИДИОТ]а» (2 номинации) и «Муравей в стеклянной банке». А спектакль «TOPGIRLS» был участником программы «Маска-Плюс» на «Золотой маске». Театр — участник многочисленных фестивалей.