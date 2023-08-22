«Выселяют абсолютно всех». Социально-художественный театр перед новым сезоном лишился помещения

Лауреаты «Золотого софита», участники фестиваля «Золотой маски» — петербургский негосударственный Социально-художественный театр остается перед началом нового театрального сезона без площадки. Об этом коллектив сообщил 22 августа в соцсетях.
«На днях нам стало известно, что здание на Биржевой линии, где находится наша площадка, закрывают на капитальный ремонт, — говорится в сообщении театра. — 15 сентября отключат воду и электричество. Выселяют абсолютно всех. Перед началом нового сезона это не самые приятные и ожидаемые новости. Но мы верим, что мы справимся».
Театр обращается к поклонникам с просьбами по возможности поучаствовать в поисках помещения и помочь с переездом. Спектакли, запланированные к показу в сентябре, будут сыграны на прежнем месте, уже проданные билеты — действительны.
Здание на Биржевой стало домом для целого культурного кластера — там размещаются музыкальные клубы и другие молодежные площадки для встреч и общения. На сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры есть положительное заключение на проведение капремонта здания по этому адресу. Судя по этой информации, там должна появиться гостиница.
Социально-художественный театр был основан в 2016 году выпускниками мастерской Ларисы Грачевой в РГИСИ. В помещение на Биржевой въехал в 2020 году. Среди известных проектов театра — «Лес. Книга» Бориса Павловича и Ксении Плюсниной, «20 Илиада 20» Дмитрия Крестьянкина, где играли воспитанники детских домов и приютов Петербурга, TOPGIRLS, «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х» и другие.