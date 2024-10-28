В Karlsson Haus выходит спектакль о доме-тюрьме

В театре Karlsson Haus 31 октября состоится премьера спектакля «Как спрятать жирафа» в постановке и исполнении актрисы Алисы Дроздовой.

Источник: karlssonhaus.ru







На сцене вырастет жилище, которое напоминает собой запутанный лабиринт: спальни, кухня, санузел, ванная комната и, конечно же, длинный, почти бесконечный коридор. Здесь почти нет света, тусклая лампочка едва освещает темные, давящие обои, которые, кажется, поглощают все звуки. В открытую дверь можно увидеть лишь фрагмент внутренностей этого мрачного обиталища: старые шкафы, забитые вещами, окна, скрытые под слоем пыли и грязными шторами, полки, на которых осела пыль времени, и старые ковры.

В один из весенних дней в одну из таких комнат въехал новый жилец — маленький человек. Выбора у него не было; как и у многих, его место в мире определилось без его участия. С течением времени он рос, а пространство вокруг него сжималось. Как найти свое место и не затеряться в стенах, которые должны быть домом, но часто кажутся тюрьмой — эти вопросы становятся главной темой спектакля.

Этот спектакль является частью проекта SOLO, который был задуман и воплощен в жизнь благодаря усилиям кураторов Анны Ивановой-Брашинской и Филиппа Родригеза-Жорда. Проект получил поддержку от Французского института, что позволило воплотить в жизнь идеи, навеянные одноименной книгой Мишель Робинсон.

Авторство идеи, режиссура и исполнение главной роли принадлежат Алисе Дроздовой, которая воссоздает жизнь человека в несоразмерных ему условиях. В создании визуального образа спектакля участвовали художники Эмиль Капелюш и Наталья Бакулева.