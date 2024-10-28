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Город Двойная радуга расцветила хмурое небо Петербурга

Двойная радуга расцветила хмурое небо Петербурга

Длинная рабочая неделя началась в Петербурге по-осеннему дождливой погодой, но в середине дня добавила красок. Яркими кадрами делятся читатели «Фонтанки».

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В понедельник, 28 октября, в Петербурге с утра идет дождь, а по небу ходят хмурые тучи. Однако днем в тучах наметился просвет, а на небе выросли сразу две радуги.

Вместе с радугой из-за туч проглядывает и солнце. Но в некоторых районах города ее наблюдают и прямо под дождем.

На 28 октября синоптики обещали Петербургу умеренные дождь и ветер с возможными сильными порывами днем. При этом пока еще тепло. Но к концу недели уже стоит ждать существенных похолоданий.

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