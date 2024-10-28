Двойная радуга расцветила хмурое небо Петербурга

В понедельник, 28 октября, в Петербурге с утра идет дождь, а по небу ходят хмурые тучи. Однако днем в тучах наметился просвет, а на небе выросли сразу две радуги.
Вместе с радугой из-за туч проглядывает и солнце. Но в некоторых районах города ее наблюдают и прямо под дождем.
На 28 октября синоптики обещали Петербургу умеренные дождь и ветер с возможными сильными порывами днем. При этом пока еще тепло. Но к концу недели уже стоит ждать существенных похолоданий.
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