Двойная радуга расцветила хмурое небо Петербурга

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







В понедельник, 28 октября, в Петербурге с утра идет дождь, а по небу ходят хмурые тучи. Однако днем в тучах наметился просвет, а на небе выросли сразу две радуги.

Вместе с радугой из-за туч проглядывает и солнце. Но в некоторых районах города ее наблюдают и прямо под дождем.

Источник: читатель «Фонтанки»

Источник: читатель «Фонтанки»

На 28 октября синоптики обещали Петербургу умеренные дождь и ветер с возможными сильными порывами днем. При этом пока еще тепло. Но к концу недели уже стоит ждать существенных похолоданий.