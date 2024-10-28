Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Промышленный Петербург
Куда сводить ребенка на каникулах
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Город Готовьтесь к сложностям. Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели

Готовьтесь к сложностям. Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели

11 966
Написать комментарий

Эта неделя в Петербурге будет отличаться частой сменой циклонов с атмосферными фронтами и барических гребней, что станет причиной неустойчивой и резко меняющейся погоды, с порывистым ветром и существенными колебаниями атмосферного давления. При этом в конце недели значительно похолодает и пройдут осадки в смешанной фазе. Об этом «Фонтанке» сообщил 28 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, как уже писала «Фонтанка», в городе облачно с прояснениями, временами дожди. Днём 9-11 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник облачно, днем с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью 3-5 градусов, днём 5-7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду облачно, временами дожди. Ночью плюс 1-3, днём 8-10 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 1-3 градуса, днём 4-6. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, с порывами до 13-28 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно, временами дожди с мокрым снегом. Ночью плюс 1-3 градуса, днём 3-5. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Выходные, по предварительному прогнозу, начнутся облачной и ветреной погодой с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега. Возможно формирование временного снежного покрова, гололедица, а также ночные заморозки до минус 1 градуса. Днем не намного теплее — плюс 1-3 градуса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Погода на неделю Михаил Леус Снег Ветер
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55