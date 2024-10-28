Готовьтесь к сложностям. Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Эта неделя в Петербурге будет отличаться частой сменой циклонов с атмосферными фронтами и барических гребней, что станет причиной неустойчивой и резко меняющейся погоды, с порывистым ветром и существенными колебаниями атмосферного давления. При этом в конце недели значительно похолодает и пройдут осадки в смешанной фазе. Об этом «Фонтанке» сообщил 28 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, как уже писала «Фонтанка», в городе облачно с прояснениями, временами дожди. Днём 9-11 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник облачно, днем с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью 3-5 градусов, днём 5-7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду облачно, временами дожди. Ночью плюс 1-3, днём 8-10 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 1-3 градуса, днём 4-6. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, с порывами до 13-28 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно, временами дожди с мокрым снегом. Ночью плюс 1-3 градуса, днём 3-5. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Выходные, по предварительному прогнозу, начнутся облачной и ветреной погодой с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега. Возможно формирование временного снежного покрова, гололедица, а также ночные заморозки до минус 1 градуса. Днем не намного теплее — плюс 1-3 градуса.