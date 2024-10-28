Путин продлил срок службы Бастрыкину





Президент РФ Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе СК Александру Бастрыкину. В августе Бастрыкину исполнился 71 год.

Соответствующее распоряжение главы государства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов 28 октября.

«<…> продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в тексте документа.

Александр Бастрыкин находится на должности председателя Следственного комитета РФ с 15 января 2011 года.