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Власть Путин продлил срок службы Бастрыкину

Путин продлил срок службы Бастрыкину

1 978
18 комментариев


Президент РФ Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе СК Александру Бастрыкину. В августе Бастрыкину исполнился 71 год.

Соответствующее распоряжение главы государства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов 28 октября.

«<…> продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в тексте документа.

Александр Бастрыкин находится на должности председателя Следственного комитета РФ с 15 января 2011 года.

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Комментарии
18
Cashmare
1 час
бастрыкин уже поручил возбудить дело по поводу нарушения условий трудового договора?
AEG1
41 минута
Лозунг "Своих не бросаем!" в действии.
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