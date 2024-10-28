Путин продлил срок службы Бастрыкину

Президент РФ Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе СК Александру Бастрыкину. В августе Бастрыкину исполнился 71 год.
Соответствующее распоряжение главы государства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов 28 октября.
«<…> продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в тексте документа.
Александр Бастрыкин находится на должности председателя Следственного комитета РФ с 15 января 2011 года.
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