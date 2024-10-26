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Общество Путин подписал закон против фиктивных браков для легализации мигрантов в РФ

Путин подписал закон против фиктивных браков для легализации мигрантов в РФ

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3 комментария

Президент России Владимир Путин подписал закон, который не позволит мигрантам пользоваться фиктивными браками для легализации в России. Федеральный закон от 26 октября размещен на официальном портале правовых актов.

Теперь разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке смогут получать иностранцы, которые состоят в браке с гражданином РФ не меньше трех лет. При этом супруг-россиянин должен постоянно проживать в РФ. Если иностранец — родитель ребенка-россиянина, то другой родитель тоже должен быть гражданином РФ, и они вместе должны проживать на российской территории не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.

В случае развода или если суд отменяет усыновление или аннулирует запись акта об установлении отцовства, закон предлагает аннулировать и разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2023 года. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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Комментарии
3
Mies
45 минут
Теперь, никогда не женится.
282694747
40 минут
Опять кормушка открылась..
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