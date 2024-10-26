10 удивительных экспонатов выставки Эрмитажа и Санкт-Петербургского монетного двора

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







В Манеже Малого Эрмитажа открылась и до 11 февраля будет принимать посетителей выставка «Со знаком С.П.Б.» к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора. На ней — полторы тысячи предметов со времен Петра I до наших дней, в том числе такие монеты и медали, о ценности которых для коллекционеров даже невозможно судить: они просто никогда не появлялись на рынке — если это произойдет, цена будет, конечно, баснословной. Также на выставке можно посмотреть награды, эскизы, заготовки и копировально-гравировальный станок.

В просторном зале, в окружении академичных витрин, по центру стоит одна небольшая, с кубышкой (в каких находили клады) и копейками-чешуйками, иначе говоря, проволочными монетами — такими были деньги в России до Петра I. С его восшествием на трон все стало меняться, а как именно — узнают посетители выставки.

«Петр очень интересовался нумизматикой, художественными медалями, и во время первых заграничных путешествий много коллекций, которые оказались сначала в его государевом кабинете, а затем, после его кончины, были переданы в Кунсткамеру, — рассказывает один из кураторов выставки Виталий Калинин, заведующий Отделом нумизматики Эрмитажа. — Из Кунсткамеры они за XIX век постепенно оказались в Эрмитаже, где с открытием Нового Эрмитажа возникла большая нумизматическая коллекция, состоящая из монет, художественных медалей, гемм».

Практика отдавать в Эрмитаж обязательные экземпляры отчеканенных монет появилась при Николае I, ее сохранили и после революции, она продолжалась до 1991 года. Сегодня музею приходится самостоятельно приобретать интересные экспонаты — по мере возможности.

На этой выставке к собранию музея относится порядка 500 экспонатов. «Фонтанка» выбрала самые интересные.

1. Пробная монета (полтина) 1699 года с изображением Петра I

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Эти серебряные монеты с надписью «Царь Пётр Алексеевич Государь всей Руси» были отчеканены буквально в штучном экземпляре — чтобы Петр утвердил их. Поэтому музей даже не может положить две рядом, чтобы показать их с оборота.

«Петр конечно, хотел, чтобы русская монета выглядела так же, как европейская, — но для этого не было тогда еще технических условий, потому что для чеканки таких крупных монет и медалей нужно соответствующее оборудование — монетные прессы и еще целый ряд всяких инструментов, — рассказывает Виталий Калинин. — И когда Пётр поехал в Голландию, а затем в Англию, он побывал в каждой стране на монетном дворе, осматривал минц-кабинеты (собрания монет и медалей — прим.ред.) и знакомился с коллекциями, но прежде всего его интересовала, конечно, техника. И в этом отношении особенно полезна была его поездка в Лондон: в Тауэре в то время был Монетный двор, директором которого был Исаак Ньютон. Неизвестно, встречались ли они и беседовали ли, но тем не менее, эта поездка на Петра произвела большое впечатление. И первые круглые монеты отчеканены по образцу английских монет».

При этом старые монеты при Петре продолжали чеканить, включая копейки — что имело не столько экономическое, сколько психологическое значение. И материал, из которого они изготавливались, был высокопробным насколько, что их скупали и вывозили за границу для переплавки в свои монеты европейские государства — это была обычная практика XVIII–XIX веков. Поэтому было нужно следить, чтобы вес монеты делал невыгодным ее вывоз за границу.

2. «Петровский рубль»

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Столичные функции перешли к Петербургу в 1712 году, а значит, это предполагало и чеканку в городе монет. Соответствующий приказ был выпущен в в 1719 году, и в 1724 году был создан монетный двор. Первый серебряный «Петровский» рубль 1724 года называли «солнечником», потому что c оборотной стороны в центре вензеля из четырех «П» было изображено солнце. Монета была отчеканена на Коллежском монетном дворе.

«Дело в том, что Петербург строился достаточно хаотично, у него не было „сити-центров“, и когда закупили оборудование, сначала не знали, куда его поставить, — рассказывает Виталий Калинин. — Пётр распорядился организовать монетную чеканку на Московской стороне. И примерно там, где сейчас „Большой дом“ (здание ФСБ), находились Литейный двор и берг-коллегия. Он, естественно, был временным монетным двором, потому что Петр хотел, чтобы Монетный двор был в Петропавловской крепости. Позже так и было сделано».

3. Медаль в память восшествия на престол Екатерины II. 1762 год.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







«Июня 28 дня 1762 года» — стоит подпись на медали (медали от монет отличаются гладким гуртом, то есть ребром) с изображением большой сцены, подобной картине.

«Это сцена смерти Петра III, — рассказывает Виталий Калинин. — Его супруга — Екатерина II — велела отчеканить такую медаль, на которой изображено, как аллегорическая фигура России вручает ей корону — как божье провидение, которое распорядилось передать ей власть». Медаль — памятная, такие обычно выдавали чиновникам, в зависимости от ранга (по аналогии с наградными медалями, которые выдавались за военные заслуги). В отличие от монет, медали всегда изготавливали тщательнее, дорабатывая вручную.

4. Константиновский рубль.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Широко известна история о том, как после смерти Александра I на Петербургском монетном дворе успели изготовить штемпели и отчеканили несколько монет с портретом предполагаемого нового императора, не зная об отречении великого князя Константина Павловича.

«Образцы этих монет успели представить в субботу, 12 декабря, министру финансов Канкрину, а на следующий день он на заседании государственного совета узнал, что императором будет Николай I, — рассказывает Виталий Калинин. — Он срочно распорядился все следы работы над монетой засекретить, монеты привезти в министерство финансов в особом пакете. Они были уложены в ящик, опечатаны. А через неделю он ещё и распорядился спрятать абсолютно все оттиски и штемпели, — всё, что имело касательство к этой монете, 50 лет хранилось в Министерстве финансов в особой канцелярии. И только при Александре II эти материалы были рассекречены и опубликованы».

Правда, на выставке в манеже Малого Эрмитажа самой этой монеты нет — создана виртуальная витрина. Но есть эскиз.

«Оригинал этой монеты представлен у нас на экспозиции министерства финансов в Главном штабе, мы не решились его оттуда сюда переносить, ограничились витриной, — продолжает куратор выставки. — Но здесь мы показываем оригинальный проектный рисунок этой монеты с портретом Константина Павловича. У нас в Эрмитаже есть один экземпляр этой монеты, после революции 1917 года нам передавали еще один экземпляр, но в начале 1930-х годов началась распродажа вещей, и, чтобы не продали второй экземпляр за рубеж на аукционе, его передали в Исторический музей. Так что еще один экземпляр — у Исторического музея. И еще один — у частного коллекционера. Так что всего в России — три экземпляра, а еще три находятся за рубежом, в частности, в Смитсоновском институте в США».

5. Эскизы государственных наград с визами Сталина с Краснокамского монетного двора.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







На выставке в Эрмитаже представлены не только монеты и памятные и наградные медали, но и государственные награды и их эскизы. В том числе и те, что были изготовлены Ленинградским монетным двором в эвакуации в Великую Отечественную войну. Оборудование погрузили в эшелон в начале августа 1941 года, в конце месяца он прибыл в Краснокамск - небольшой город неподалеку от Молотова (ныне Пермь). В сентябре-октябре его смонтировали в помещениях бумажной фабрики, и в конце октября Краснокамскаий монетный двор заработал. К концу года там трудились 363 человека. Производство продолжалось до 1946 года, а потом предприятие было реэвакуировано. Главной работой Краснокамского двора были государственные награды, учрежденные в довоенные годы, также производили новые колодки, потребовавшиеся после изменения правил ношения наград в 1943 году, - но и изготавливали новые награды: ордена Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского. На выставке можно увидеть эскизы с красными галочками — это одобрение Иосифа Сталина. Интересно, что двор изготавливал награды не только советские, но и для других государств, - в частности, Албании, Польши и Югославии.

6. Памятная монета, посвящённая 20-летию победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Монета номиналом один рубль с гербом СССР была выпущена в 1965 году (кстати, именно в том году Брежнев своим указом сделал День Победы нерабочим).

«Причем здесь что изображено? Памятник в Берлине! — обращает внимание одна из кураторов выставки Екатерина Лепехина, заместитель заведующего Отделом нумизматики Эрмитажа. — То есть у нас на первой памятной монете, посвященной двадцатилетию Победы, изображен Берлин».

Монету выпустили тиражом 60 миллионов экземпляров. Памятник советском солдату «Воин-освободитель» был установлен в германской столице в 1949 году.

7. Памятная монета «Гласность. Перестройка. Михаил Горбачев».

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Пробная памятная монета номиналом 200 рублей была выпущена на Ленинградском монетном дворе в 1990 году. И это — единственный известный экземпляр.

8. Копии советских вымпелов, доставленных на Луну.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







В 1959 году космический аппарат «Луна-1» доставил к поверхности спутника Земли «мячик», гранями которого стали советские вымпелы. Внутри было немного взрывчатки, и, когда мячик оказался на месте, она была приведена в действие, и пластины разлетелись по лунной поверхности.

9. Пробные памятные монеты, посвященные Олимпиаде-80.

Инвестиционные монеты, изготовленные из драгметаллов, — 45 образцов в серебре, золоте и платине — с изображениями городов, где проходила Олимпиада, и с разными видами спорта. Их начали изготавливать загодя, поэтому указан 1975 год, хотя Олимпиада проходила в 1980-м. «Еще не был утвержден символ Олимпиады, на них изображены произвольные символы, — это все образцы, они не были отчеканены и не поступали в продажу», — комментирует сокуратор Екатерина Лепехина.

10. Медаль за оборону Ленинграда, отчеканенная в блокадном городе.