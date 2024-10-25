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Происшествия Беспилотники атаковали три региона России. Есть пострадавшие

Беспилотники атаковали три региона России. Есть пострадавшие

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10 комментариев

Вечером в пятницу, 25 октября, об атаке беспилотников сообщили в трех регионах России: Орловской, Курской и Белгородской областях.

В 21:40 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в своем телеграм-канале, что средствами ПВО над регионом были сбиты пять БПЛА — повреждений и пострадавших нет. Ранее днем над территорией области сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата: о первых трех Клычков сообщил в 14:58 и еще об одном — в 16:21.

«Наш противник усилил давление на приграничные регионы», — написал губернатор.

Силы ПВО также в пятницу вечером сбили пять украинских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

По его данным, были ранены два жителя: женщине была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась, а мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на свой регион в 22:41. Три беспилотника ВСУ нанесли удары по селу Головчино (в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты стекла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля), селу Мокрая Орловка (дрон нанес удар по припаркованному автомобилю — машина полностью сгорела) и селу Стригуны Борисовского района (при падении дрона с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль).

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, о чем сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

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ПО ТЕМЕ
Андрей Клычков Атака беспилотников БПЛА Дроны Вячеслав Гладков Алексей Смирнов Губернатор Александр Гусев Орловская область Белгородская область Курская область Воронежская область
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Комментарии
10
doorbal_
1 час
а что происходит?
Сила в Правде!!
1 час
до февраля 22-го было хуже радуйтесь.
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