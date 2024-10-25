Мемы и классическая музыка — на «Площадке 51» сыграют спектакль о молодых композиторах

На «Площадке 51» 27 октября выйдет спектакль творческого объединения mader nort «67/3. Одна ночь из жизни трех композиторов» — постиронический спектакль молодых композиторов, где в атмосфере веселой общажной жизни рождается новая русская музыка.

Источник: предоставлено организаторами







На сцене театра оживет атмосфера комнаты № 67/3 в общежитии консерватории. Здесь, в тесном и едва ли обжитом пространстве проживают три молодых композитора, чьи жизни оказались связаны не только творчеством и дружбой, но еще и повседневными заботами. В этой комнате они проводят свои дни и ночи. Здесь — и смех, и танцы, и беседы об искусстве рядом с шутками из современных трендов.

Несмотря на рутину повседневности, музыка остается главной страстью этих троих. Именно в этой комнате № 67/3 происходит незатейливая магия творчества, где три композитора — Дмитрий Александрович Касаткин, Зохраб Видадиевич Панахов и Алексей Юрьевич Боловлёнков — объединяют свои таланты и энергию, чтобы создать что-то новое и оригинальное. И андеграундный театр становится свидетелем этого процесса.

mаder nort — творческое объединение петербургских музыкантов, основанное выпускниками Петербургской консерватории, главная цель которых в движении от концертности к перформативности.

В спектакле звучит музыка Дмитрия Касаткина, Зохраба Панахова, Алексея Боловлёнкова на тексты Михаила Лермонтова, Фёдора Тютчева, Марины Цветаевой, Алексея Боловлёнкова.