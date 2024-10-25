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Афиша Plus МТК покажет детство тридцатых годов в старинном буфете

МТК покажет детство тридцатых годов в старинном буфете

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В Малом театре кукол 26 октября состоится вторая премьера этого месяца — «Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире» Ксении Проценко. Литературной основой спектакля стали воспоминания Нелли Морозовой о детстве, которое пришлось на 1930-е годы.

Режиссер и художник Ксения Проценко о спектакле и жизни во времена перемен:

«Я люблю мемуары, мне интересен взгляд на историю через призму жизни маленького человека. Мне кажется актуальным помнить про страшные страницы истории России в 20-м веке и передавать память о них следующим поколениям. Мемуары Нелли Морозовой — живые, не просто зафиксировавшие любопытные детали жизни в 30-е годы, но и наполненные рефлексией по поводу своего детства и судьбы семьи с высоты уже выросшей девочки — привлекли мое внимание, как только я их прочитала. Отдельно для меня важна линия мамы Нелли — человека стойкого и храброго. <…> Мне важно было придумать, как рассказать о сложном так, чтобы и родителям было не скучно, и дети (каждый на своем уровне) могли что-то понять. Как разыграть спектакль в буфете так, чтобы получилась целая сага про жизнь семьи и, шире, страны».

Персонажи этой истории как будто стремятся уйти от своей объемности, от привязки к реальности, их всех исполняют всего два артиста, Игорь Перунов и Ольга Ведерникова. Не только окружающее пространство, но и куклы превращаются в книжные иллюстрации, как бы созданные фантазией маленькой девочки. В визуальных решениях спектакля соединяются драматический театр, кукольный, театр теней и театр предмета. А в главных ролях наравне с артистами оказываются настоящие старинные фактурные предметы, от кофемолки и сахарницы до ступки и киянки.

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