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Афиша Plus Ромео и Джульетта победят смерть в театре Ленсовета

Ромео и Джульетта победят смерть в театре Ленсовета

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26 и 27 октября в Театре им. Ленсовета сыграют премьеру — «Ромео и Джульетту» в постановке Марии Романовой. Одна из самых известных мировых трагедий превратится в руках режиссера в гимн жизни и чистому чувству, которые всегда выше смерти.

Постановка Марии Романовой станет вторым обращением театра к этой пьесе. В 1964 году, ровно 60 лет назад, в Театре им. Ленсовета состоялась премьера «Ромео и Джульетты» Игоря Петровича Владимирова. Главные роли в том спектакле исполнили Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков. В новом же спектакле роли двух влюбленных сыграют молодые артисты Алиса Рейфер и Сергей Филипович. Роль Эскала, веронского князя, исполнит Михаил Боярский.

Режиссер Мария Романова о теме спектакля: «Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир… И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила Вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону. О, великий Театр… Как хорошо войти в твой Храм и вспомнить о главном: все мы в тебе — актеры. И где-то есть выше — над распрями и непониманием, над ложью и трусостью — Жизнь вечная и вечная Любовь. А остальное все — лишь веселая и горькая игра».

В соответствии с высокой поэзией Шекспира спектакль оформлен стильно и лаконично, в сдержанных тонах — в костюмах персонажей современный классический покрой сочетается с историческими элементами одежды (художник Валерия Камольцева).

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Ромео и Джульетта
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