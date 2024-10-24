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Общество Обвиняемого в даче взятки первому замдиректора столичного метро отправили в СИЗО

Обвиняемого в даче взятки первому замдиректора столичного метро отправили в СИЗО

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Басманный суд Москвы арестовал представителя компании «Технопромимпорт» до 22 декабря. Александра Волынского обвиняют в даче взятки в виде автомобиля первому замначальника столичного метро Дмитрию Дощатову. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, представителю компании «Технопромимпорт» предъявили обвинение за дачу взятки в виде машины. Александр Волынский купил и передал Дощатову автомобиль Toyota RAV-4 за 4,8 млн рублей не позднее 11 января 2023 года. При этом мужчина не признает своей вины, как и замдиректора столичного метро.

В рамках этого дела, кроме Дощатова и Волынского, задержали еще двух человек, которых обвиняют в мошенничестве на 2 млрд рублей при поставках материалов для строительства и ремонта метро Москвы.

Ранее сообщалось, что первый заместитель директора московского метро Дмитрий Дощатов арестован до 22 декабря Басманным райсудом Москвы по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Дмитрий Дощатов подписал контракт на 3 млрд рублей на проведение работ в столичном метро. Известно, что подрядчики выполнили работы лишь на 1 млрд рублей, а оставшуюся сумму присвоили себе.

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Технопромимпорт Александр Волынский Дмитрий Дощатов Взятка Арест
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