Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

зап.

 765мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Замначальника столичного метро Дощатова арестовали по делу о взятке автомобилем

Замначальника столичного метро Дощатова арестовали по делу о взятке автомобилем

1 984
9 комментариев

Первый заместитель директора московского метро Дмитрий Дощатов арестован до 22 декабря Басманным райсудом Москвы по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Дмитрий Дощатов подписал контракт на 3 млрд рублей на проведение работ в столичном метро. Известно, что подрядчики выполнили работы лишь на 1 млрд рублей, а оставшуюся сумму присвоили себе.

Между тем замначальника метро предложили взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 для того, чтобы тот закрыл глаза на недоделанную работу подрядчиков и хищения. В связи с этим Дмитрий Дощатов был арестован до 22 декабря. Подрядчики тоже задержаны.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Дощатов Метро Москва Арест Взятка автомобилем
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Akabos
1 час
2 млрд стырили и откат в виде RAV4?!?!?!
154721172
1 час
Одна из скреп евразийского Вавилона - "Начальство не наказывают" а поэтому секут в "назидание" всяких замов-замулек и давно отставленных со службы егерей с дворовыми. Будто мор постигает генеральное руководство всевозможных контор и управляющих забегаловок - львиная доля их замов сплошное жулье...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01