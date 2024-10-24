Замначальника столичного метро Дощатова арестовали по делу о взятке автомобилем

Первый заместитель директора московского метро Дмитрий Дощатов арестован до 22 декабря Басманным райсудом Москвы по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Коммерсантъ».



По версии следствия, Дмитрий Дощатов подписал контракт на 3 млрд рублей на проведение работ в столичном метро. Известно, что подрядчики выполнили работы лишь на 1 млрд рублей, а оставшуюся сумму присвоили себе.



Между тем замначальника метро предложили взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 для того, чтобы тот закрыл глаза на недоделанную работу подрядчиков и хищения. В связи с этим Дмитрий Дощатов был арестован до 22 декабря. Подрядчики тоже задержаны.