Щенок из контейнера с отходами обрел дом. Его забрал водитель одного из мусоровозов

Малыша забрал к себе домой водитель одного из мусоровозов мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс». Михаил подарил щенку большую семью. Судя по фотографии, малютку постепенно откармливают после пережитого стресса.



Напомним, 24 октября водитель мусоровоза мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс» нашел в контейнере с отходами живого щенка, только что отлученного от матери. Малыш попался на глаза сотруднику Артёму, который вытащил его и согрел. После начались поиски дома и новых родителей для щенка.