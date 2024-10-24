Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

зап.

 765мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Щенок из контейнера с отходами обрел дом. Его забрал водитель одного из мусоровозов

Щенок из контейнера с отходами обрел дом. Его забрал водитель одного из мусоровозов

731
4 комментария

Найденному в контейнере с отходами щенку с коричневой шерсткой нашли дом и новых родителей. Радостной новостью поделились с «Фонтанкой» в четверг, 24 октября.

Малыша забрал к себе домой водитель одного из мусоровозов мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс». Михаил подарил щенку большую семью. Судя по фотографии, малютку постепенно откармливают после пережитого стресса.

Напомним, 24 октября водитель мусоровоза мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс» нашел в контейнере с отходами живого щенка, только что отлученного от матери. Малыш попался на глаза сотруднику Артёму, который вытащил его и согрел. После начались поиски дома и новых родителей для щенка.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Щенок Мусорный контейнер Первый Спецтранс
Лайк
LIKE16
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
282694747
13 минут
Спасибо за хорошую новость
282503769
18 минут
Спасибо за добрую новость. А этим мужчинам желаю крепкого здоровья.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01