В Курской области дрон атаковал автомобиль. Погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Курской области 24 октября в результате атаки дрона на машину. Об этом сообщает губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя, — пишет Смирнов. — Мужчина, который находился внутри, скончался на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью».

Губернатор уточнил, что у погибшего остались трое несовершеннолетних детей, и выразил свои соболезнования.