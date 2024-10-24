Прибыль Т-банка за девять месяцев выросла до 43 млрд рублей. Росбанк не отстает — у него 40 миллиардов

«ТКС Холдинг», в состав активов которого входят Т-банк и Росбанк, 24 октября представил отчетность за сентябрь и девять месяцев 2024 года, куда впервые вошли результаты обеих системно значимых кредитных организаций. Они показали двузначный рост чистой прибыли.

Прибыль Т-банка по РСБУ в январе-сентябре выросла в годовом выражении на 27%, до 43 млрд рублей. Кредитный портфель организации на конец сентября составил 1,4 трлн рублей, что на 38% больше, чем было год назад. Средства клиентов на счетах за год выросли почти вдвое, до 2,5 трлн рублей.

В свою очередь, прибыль Росбанка за девять месяцев выросла на 24% год к году, до 40 млрд рублей. Совокупный объем средств клиентов двух банков и активов, находящихся у них под управлением, составил 5,1 трлн рублей (+40% год к году), а суммарный объем кредитного портфеля - 2,7 триллиона (+22%).

На конец сентября банки насчитывали 45,7 млн клиентов, что на 21% больше, городом ранее.

Совладельцем Тинькофф-банка и Росбанка в 2022 году стал «Интеррос» Владимира Потанина. В марте 2024 года стало известно о планах объединить их в одну экосистему под эгидой «ТКС Холдинга» (его хотят переименовать в Т-Технологии). Подробности интеграции раскрыли в сентябре: Росбанк должен стать филиалом Т-банка. Предполагается, что этот процесс завершится в I квартале 2025 года.