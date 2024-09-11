Менеджмент предложил сделать Росбанк филиалом Т-Банка

Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве его филиала. Такой вариант интеграции предложил менеджмент кредитных организаций их советам директоров. Они рассмотрят этот вопрос
После присоединения Росбанка Т-Банк займет пятое место в стране по объему средств населения (
Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам остаются в силе. Также останутся продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах. Это бренд L’Hermitage для клиентов сегмента private banking и Росбанк — для работы с крупными и средними корпоративными клиентами. Ожидается, что объединение позволит оптимизировать расходы на поддержание имеющихся и разработку новых
Окончательное решение вопроса будет за акционерами банков — «ТКС Холдингом», а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении. Интеграцию планируют завершить
Сейчас Росбанк обладает статусом системно значимого банка. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, он может сдать свою лицензию на банковскую деятельность.
О планах интегрировать Росбанк в группу «Тинькофф» стало известно в марте. Совладельцем обоих банков