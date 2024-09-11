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    Менеджмент предложил сделать Росбанк филиалом Т-Банка

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    Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве его филиала. Такой вариант интеграции предложил менеджмент кредитных организаций их советам директоров. Они рассмотрят этот вопрос 13 сентября, говорится в опубликованном в среду, 11 сентября, сообщении «ТКС Холдинг».

    После присоединения Росбанка Т-Банк займет пятое место в стране по объему средств населения (2,1 трлн рублей) и четвертое — по размеру кредитного портфеля граждан (1,9 трлн рублей), а его капитал превысит 500 млрд рублей. Это поможет дальнейшему росту бизнеса, считают в холдинге.

    Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам остаются в силе. Также останутся продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах. Это бренд L’Hermitage для клиентов сегмента private banking и Росбанк — для работы с крупными и средними корпоративными клиентами. Ожидается, что объединение позволит оптимизировать расходы на поддержание имеющихся и разработку новых IT-решений.

    Окончательное решение вопроса будет за акционерами банков — «ТКС Холдингом», а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении. Интеграцию планируют завершить в I квартале 2025 года.

    Сейчас Росбанк обладает статусом системно значимого банка. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, он может сдать свою лицензию на банковскую деятельность.

    О планах интегрировать Росбанк в группу «Тинькофф» стало известно в марте. Совладельцем обоих банков в 2022 году стал «Интеррос» Владимира Потанина, и объединение было вопросом времени.

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