Менеджмент предложил сделать Росбанк филиалом Т-Банка

Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве его филиала. Такой вариант интеграции предложил менеджмент кредитных организаций их советам директоров. Они рассмотрят этот вопрос 13 сентября , говорится в опубликованном в среду, 11 сентября , сообщении «ТКС Холдинг».



После присоединения Росбанка Т-Банк займет пятое место в стране по объему средств населения ( 2,1 трлн рублей) и четвертое — по размеру кредитного портфеля граждан ( 1,9 трлн рублей), а его капитал превысит 500 млрд рублей. Это поможет дальнейшему росту бизнеса, считают в холдинге.