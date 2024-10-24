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Общество Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы в первом чтении

Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы в первом чтении

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3 комментария

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, следует из трансляции пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента.

В голосовании приняли участие 393 депутата, что соответствует 87,3 % от их общего числа. За законопроект высказались 314 парламентариев, против — один. 78 человек воздержались от голосования.

«В 2025 году прогнозируются доходы федерального бюджета — 40 трлн 296 млрд рублей. Это в номинальном выражении на 11,6 % больше, чем в текущем году… федеральные расходы повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей», — сообщили в Думе.

Приоритетами бюджета стали социальные обязательства перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также ее технологическое развитие. В процессе обсуждения проекта документа на вопросы депутатов ответили министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Так, например, Силуанов рассказал, что бюджет на трехлетку сверстан исходя из того, что средняя ключевая ставка будет на уровне 15,1 %.

У парламентариев были вопросы к финансированию ряда госпрограмм и указанным в бюджете показателям по этим программам, а также к целям, на которые хотят выделить средства нуждающимся регионам. Например, для Псковской области две трети выделяемых в рамках программы денег хотят направить в уставный капитал местной особой экономической зоны. Депутаты отметили, что поддержку можно было бы направить на решение более насущных проблем. «Воды нет, тепла нет, другие вопросы не решаются. Ремонт школ, детских садиков, больниц. Много проблем, которые не решены», — цитирует пресс-служба спикера Вячеслава Володина.

В дальнейшем этот момент планируют обсудить с представителями 10 дотационных регионов, Минэкономразвития и Счетной палаты.

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Комментарии
3
на склоне холма
1 час
кто-то уже подсчитал: 35 млрд в день на воблу
-4*
1 час
Сколько на росспил выделили?
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