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Общество Силуанов: федеральный бюджет сверстан исходя из средней ключевой ставки 15 процентов

Силуанов: федеральный бюджет сверстан исходя из средней ключевой ставки 15 процентов

1 265
4 комментария

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы сверстан исходя из средней ключевой ставки в 15,1 % на следующий год. Об этом во время первого чтения законопроекта в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос депутата Михаила Делягина.

Тот поинтересовался, какую цену заемных средств и доходность от размещения остатков средств бюджета ведомство заложило в документ. По словам Силуанова, средний размер ставки Банка России (указывает на стоимость заемных денег), который был учтен в доходах и расходах, составил 15,1 % годовых.

«Горизонт, который нам изначально давал Центральный Банк, — 14−16 %. Примерно это половина», — сказал Силуанов.

Что касается размещений, по его словам, правительство привлекает средства на уровне «ключевая ставка плюс премия», которую требует финансовая организация. Сегодня она составляет 100–140 базисных пунктов, или 1–1,4 процентного пункта. Нефтяная цена отсечения для работы механизма бюджетного правила установлена в проекте как 60 долларов за баррель.

25 октября состоится очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, в ходе которого, по оценке экспертов, ее могут поднять с 19 до 20 или 21 %. Кроме того, регулятор пересмотрит свой среднесрочный прогноз, который включает в том числе траекторию ставки на следующие три года. Прогнозный диапазон средней ключевой ставки на 2025 год может быть повышен до 16–18 % или 17–19 %, что несколько выше 14–16 %, из которых исходило правительство.

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Комментарии
4
266651421
16 минут
верстают и верстают!всё верстают и верстают! "08.12.2015 15:57 Очередь на жилье. Она движется и не движется". если очередь длинною в жизнь, зачем такие верстальщики
AL666
20 минут
69 долларов за баррель - в будущем бюджете. С саудитами не согласовали.
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