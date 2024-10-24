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Общество Средняя пенсия по старости в 2025 году составит около 24 тыс. рублей

Средняя пенсия по старости в 2025 году составит около 24 тыс. рублей

2 754
25 комментариев

Средний размер страховой пенсии в стране в 2025 году составит 24 тысячи рублей. Об этом 24 октября заявил министр финансов Антон Силуанов во время первого чтения проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы в Госдуме.

Глава Минфина назвал одним из приоритетов бюджета социальные обязательства перед гражданами. «Мы недавно приняли решение об индексации пенсий работающим пенсионерам», — напомнил он.

По его словам, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров с 1 января увеличатся на размер инфляции, которая сложится по итогам года.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — заявил министр.

В числе других приоритетов бюджета он назвал финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также технологическое развитие страны.

«Мы с учётом тех потребностей Министерства обороны и других силовых ведомств, которые участвуют в специальной военной операции, составили военный бюджет. <…> Объемы увеличены по сравнению с уровнем текущего года. Это первоочередная наша задача. Здесь и непосредственно закупка вооружения и техники, денежное довольствие военнослужащих, обеспечение социальной поддержки семей военнослужащих, модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса — на эти мероприятия деньги учтены», — сказал Силуанов.

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Комментарии
25
281829644
51 минута
Предлагаю законодательно утвердить, что пенсия депутатов, судей, генералов и прочих высших гос.администраторов не может превышать двукратный размер средней пенсии по стране. Может при таком условии хоть что-то начёт меняться в лучшую для рядовых граждан сторону...
281771186
1 час
А квартплата 10 тыс. И на что жить?
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