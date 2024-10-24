Средняя пенсия по старости в 2025 году составит около 24 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии в стране в 2025 году составит 24 тысячи рублей. Об этом 24 октября заявил министр финансов Антон Силуанов во время первого чтения проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы в Госдуме.

Глава Минфина назвал одним из приоритетов бюджета социальные обязательства перед гражданами. «Мы недавно приняли решение об индексации пенсий работающим пенсионерам», — напомнил он.

По его словам, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров с 1 января увеличатся на размер инфляции, которая сложится по итогам года.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — заявил министр.

В числе других приоритетов бюджета он назвал финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также технологическое развитие страны.

«Мы с учётом тех потребностей Министерства обороны и других силовых ведомств, которые участвуют в специальной военной операции, составили военный бюджет. <…> Объемы увеличены по сравнению с уровнем текущего года. Это первоочередная наша задача. Здесь и непосредственно закупка вооружения и техники, денежное довольствие военнослужащих, обеспечение социальной поддержки семей военнослужащих, модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса — на эти мероприятия деньги учтены», — сказал Силуанов.