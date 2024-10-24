Песков: «купюра БРИКС» не понравилась Набиуллиной, так как она «очень ревностно следит за нашим рублем»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему главе Банка России Эльвире Набиуллиной не понравилась «купюра БРИКС».

«Путин показал Набиуллиной, она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Напомним, на саммите в Казани 23 октября президенту Владимиру Путину подарили символическую банкноту БРИКС номиналом 100 миллионов с изображением символики объединения и флагов входящих в него стран. По словам журналистов, Путин вышел из зала с купюрой в руках, с улыбкой показал ее министрам, а затем передал Набиуллиной, пишет 24 октября «Российская газета».

Песков назвал банкноту «квазиденьгой»: по его словам, она является символом совместной работы, которую ведут участники БРИКС. Он добавил, что «такие купюры были не у всех», а только у вице-премьера РФ Александра Новака.