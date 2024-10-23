Спикер Госдумы Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса предложили экстрадировать в Россию из-за проведенной под его руководством реформы энергетической отрасли. С таким предложением в среду, 23 октября, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента призвал называть вещи своими именами. «Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заключил он.

В мае нынешнего года в Тель-Авивском университете при участии Анатолия Чубайса заработал Центр российских исследований. В октябре прошлого года его заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле.