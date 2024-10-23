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Власть Политика Спикер Госдумы Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

Спикер Госдумы Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

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15 комментариев

Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса предложили экстрадировать в Россию из-за проведенной под его руководством реформы энергетической отрасли. С таким предложением в среду, 23 октября, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Володин раскритиковал проведенную при руководстве Чубайса реформу российской энергетики.

«Заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента призвал называть вещи своими именами. «Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заключил он.

В мае нынешнего года в Тель-Авивском университете при участии Анатолия Чубайса заработал Центр российских исследований. В октябре прошлого года его заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле.

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Комментарии
15
Сила в Правде!!
47 минут
глупеет володин день ото дня зачем его держат там только.
Sonata
29 минут
Выдайте ему билет и сачок. Пущай ловит.
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