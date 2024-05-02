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    В Тель-Авивском университете при участии Анатолия Чубайса заработал Центр российских исследований

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    Центр российских исследований в составе факультета социальных наук Тель-Авивского университета заработал в Израиле. Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назван организатором группы спонсоров нового академического подразделения. Об этом стало известно в четверг, 2 мая, из сообщения на сайте вуза.

    В публикации Тель-Авивского университета говорится, что задачами центра станет комплексное исследование будущего России на основе «анализа событий ее недавнего прошлого», а также создание возможности «понимания России» в «чисто академическом смысле».

    Центр планирует изучать историю России после 1991 года — в экономическом, политическом, социальном и культурном планах. Часть ученых будут работать в Тель-Авиве, а часть — в России и Европе.

    В сообщении вуза перечислены специалисты, которые будут сотрудничать с Центром российских исследований. Среди них — политолог Александр Баунов*, экономист Дмитрий Бутрин, литературовед Александр Архангельский и социолог Виктор Вахштейн.

    В октябре прошлого года Анатолия Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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