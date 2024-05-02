В Тель-Авивском университете при участии Анатолия Чубайса заработал Центр российских исследований

Центр российских исследований в составе факультета социальных наук Тель-Авивского университета заработал в Израиле. Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назван организатором группы спонсоров нового академического подразделения. Об этом стало известно в четверг, 2 мая, из сообщения на сайте вуза.

В публикации Тель-Авивского университета говорится, что задачами центра станет комплексное исследование будущего России на основе «анализа событий ее недавнего прошлого», а также создание возможности «понимания России» в «чисто академическом смысле».

