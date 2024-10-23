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Происшествия Полиция нашла автобусного стрелка с улицы Черкасова, возбуждено дело

Полиция нашла автобусного стрелка с улицы Черкасова, возбуждено дело

3 899
2 комментария

Сотрудники уголовного розыска нашли молодого человека, который мог устроить стрельбу в автобусе на улице Черкасова. Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, фигуранту 22 года, он нигде не работает и живет неподалеку от места преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. По предварительным данным, 22-летний петербуржец учинил конфликт в салоне автобуса, выстрелил в сторону водителя, разбил стекла и сбежал через окно. Пистолет, правда, оказался не травматическим, а пневматическим. При задержании его изъяли.

Три года назад подозреваемый получал условный срок за наркотики.

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Комментарии
2
Слава России!
1 час
в окоп на утиль
А13579
26 минут
Всем желающим пострелять сейчас есть достойное место для этого. Каждого такого стрелка сразу отправлять туда и стрельба в городе затихнет.
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