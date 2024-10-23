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Происшествия «Давай просто подождем, пока он сам развалится». Яркое видео полицейской погони за подростками, бьющими машины на КАД

«Давай просто подождем, пока он сам развалится». Яркое видео полицейской погони за подростками, бьющими машины на КАД

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16 комментариев

Задержание подростка-лихача, взявшего автомобиль отчима без спроса и совершившего несколько ДТП в Петербурге, попало на видео. Более полную версию видеозаписи, которая была сделана в полицейской машине во время погони по КАД за компанией несовершеннолетних, опубликовал «Мегаполис».

«Фонтанка» рассказывала об инциденте со ссылкой на МВД и показывала короткое видео. 17 октября 16-летний парень без разрешения отчима поехал кататься на его «Митсубиши Лансере». Полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в потоке на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Водитель проигнорировал требование об остановке. Началась погоня, за это время «Лансер» совершил несколько ДТП, выехал на встречку. Сотрудники Госавтоинспекции блокировали иномарку после наезда на барьерное ограждение, вытащили подростка и задержали. В салоне оказались три его ровесницы.

В салоне патрульной машины, помимо сотрудника ДПС, находились еще мужчина и женщина, вероятно, гражданские лица. Слышно, что пока инспектор передает информацию по служебной рации, они просят его быть аккуратнее: «Лёня, тормози!» «Давай просто подождем, пока он сам развалится», — предлагает женщина, когда после очередного столкновения от «Лансера» начинают отваливаться ошметки кузова.

Полицейский профессионально довел погоню до конца и задержал нарушителя. Никто не пострадал.

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Погоня Подросток-лихач Петербург Нарушение ПДД Подросток за рулем
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Комментарии
16
Зmeika
43 минуты
спасибо инспектору
Константин Ва.
20 минут
А ведь могли из табельного все это закончить...
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