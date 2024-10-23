«Давай просто подождем, пока он сам развалится». Яркое видео полицейской погони за подростками, бьющими машины на КАД

Задержание подростка-лихача, взявшего автомобиль отчима без спроса и совершившего несколько ДТП в Петербурге, попало на видео. Более полную версию видеозаписи, которая была сделана в полицейской машине во время погони по КАД за компанией несовершеннолетних, опубликовал «Мегаполис».

«Фонтанка» рассказывала об инциденте со ссылкой на МВД и показывала короткое видео. 17 октября 16-летний парень без разрешения отчима поехал кататься на его «Митсубиши Лансере». Полицейские заметили разыскиваемый автомобиль в потоке на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Водитель проигнорировал требование об остановке. Началась погоня, за это время «Лансер» совершил несколько ДТП, выехал на встречку. Сотрудники Госавтоинспекции блокировали иномарку после наезда на барьерное ограждение, вытащили подростка и задержали. В салоне оказались три его ровесницы.

В салоне патрульной машины, помимо сотрудника ДПС, находились еще мужчина и женщина, вероятно, гражданские лица. Слышно, что пока инспектор передает информацию по служебной рации, они просят его быть аккуратнее: «Лёня, тормози!» «Давай просто подождем, пока он сам развалится», — предлагает женщина, когда после очередного столкновения от «Лансера» начинают отваливаться ошметки кузова.

Полицейский профессионально довел погоню до конца и задержал нарушителя. Никто не пострадал.