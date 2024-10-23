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Происшествия В США произошла вспышка кишечной инфекции из-за бургеров McDonald's. Известно об одном умершем

В США произошла вспышка кишечной инфекции из-за бургеров McDonald's. Известно об одном умершем

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4 комментария

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США сэндвичи Quarter Pounder и бургеры из McDonald's стали причиной заболеваний: в них была обнаружена кишечная палочка. Об этом 22 октября сообщает BBC News.

На данный момент CDC зарегистрировал 49 случаев заболевания в 10 штатах, большинство из них — в западных и среднезападных. Десять случаев закончились госпитализацией пациентов, один человек умер. Первый случай был зафиксирован 27 сентября. Возраст жертв составил от 13 до 88 лет. Из 10 человек, доставленных в больницу, у одного развился гемолитико-уремический синдром — серьезное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.

Сеть ресторанов быстрого питания сотрудничает со следователями, чтобы определить, какие ингредиенты стали причиной вспышки.

«Пока неизвестно, какой именно ингредиент пищи загрязнен», — добавили в CDC, отметив, что McDonald's уже «прекратил использовать свежий нарезанный лук и говяжьи котлеты весом четверть фунта в нескольких штатах». В CDC заявили, что вероятным источником заражения является нарезанный лук, а следователи Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) работают над тем, чтобы определить, был ли лук продан какому-либо другому предприятию.

Акции McDonald's упали примерно на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже после того, как во вторник начали появляться новости об инфекции.

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McDonalds Кишечная инфекция Бургеры Сэндвичи США
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Комментарии
4
Rozenkrantz
40 минут
вот стоило только Трампу встать за стойку и ... понеслось. как же такому страну доверять? :))
Сила в Правде!!
1 час
в россии столько случаев только в одном детском саду ...
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