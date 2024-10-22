США объявят о новых «сильных санкциях» против РФ на следующей неделе. Достанется посредникам в третьих странах

Соединенные Штаты Америки на следующей неделе объявят о расширении санкций против России. Об этом 22 октября сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.
По словам Йеллен, новые ограничительные меры будут направлены «против тех, кто помогает военной машине Кремля». Глава Минфина назвала их «новыми сильными
санкциями». Она уточнила, что меры коснутся посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для армии, но более подробной информации не привела.
Между тем накануне издание Politico сообщило, что в ЕС начнут готовить новый, 15-й по счету, пакет санкций против РФ уже в январе 2025 года — сразу, как только председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше.
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