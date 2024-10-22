Kan: БПЛА попал прямо в окно спальни премьер-министра Израиля. Ответственность взяла «Хезболла»

Как пишет издание, все три БПЛА, запущенные в субботу, 19 октября, были предназначены для атаки резиденции Нетаньяху. Один из них попал точно в окно спальни премьер-министра. На кадрах с места происшествия видно, что ущерб дому незначительный. Это может быть связано с тем, что окна в доме Нетаньяху бронированные, предположило издание. Материалы были обнародованы после того, как цензура во вторник сняла запрет на публикацию информации об инциденте.