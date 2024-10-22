Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 762мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Kan: БПЛА попал прямо в окно спальни премьер-министра Израиля. Ответственность взяла «Хезболла»

Kan: БПЛА попал прямо в окно спальни премьер-министра Израиля. Ответственность взяла «Хезболла»

1 426
2 комментария

Беспилотник, атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии в минувшие выходные, повредил окно спальни израильского лидера. Об этом 22 октября сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Как пишет издание, все три БПЛА, запущенные в субботу, 19 октября, были предназначены для атаки резиденции Нетаньяху. Один из них попал точно в окно спальни премьер-министра. На кадрах с места происшествия видно, что ущерб дому незначительный. Это может быть связано с тем, что окна в доме Нетаньяху бронированные, предположило издание. Материалы были обнародованы после того, как цензура во вторник сняла запрет на публикацию информации об инциденте.

Ранее сегодня представитель ливанской шиитской организации «Хезболла» по связям со СМИ Мухаммед Афиф заявил, что движение берет на себя всю ответственность за атаку БПЛА на дом израильского премьера. Он добавил, что неудавшаяся попытка покушения не остановит «Хезболлу». По его словам, движение восстановило свой военный потенциал и намерено усилить бомбардировки северной и центральной части Израиля, передает телеканал Al Mayadeen.

Сообщалось, что самого Нетаньяху и его супруги Сары в момент атаки в доме не было. Позже премьер обвинил в покушении «агентов Ирана» и заявил, что Израиль «ничто не остановит».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Израиль Биньямин Нетаньяху Хезболла Атака БПЛА
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
111111111111118
1 минута
Ответным огнём окно премьер-министра уничтожило две дивизии противника...
Ипсилон Ц
15 минут
топган даойная атака
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00