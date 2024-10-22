Kan: БПЛА попал прямо в окно спальни премьер-министра Израиля. Ответственность взяла «Хезболла»

Беспилотник, атаковавший резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии в минувшие выходные, повредил окно спальни израильского лидера. Об этом 22 октября сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Как пишет издание, все три БПЛА, запущенные в субботу, 19 октября, были предназначены для атаки резиденции Нетаньяху. Один из них попал точно в окно спальни премьер-министра. На кадрах с места происшествия видно, что ущерб дому незначительный. Это может быть связано с тем, что окна в доме Нетаньяху бронированные, предположило издание. Материалы были обнародованы после того, как цензура во вторник сняла запрет на публикацию информации об инциденте.
Ранее сегодня представитель ливанской шиитской организации «Хезболла» по связям со СМИ Мухаммед Афиф заявил, что движение берет на себя всю ответственность за атаку БПЛА на дом израильского премьера. Он добавил, что неудавшаяся попытка покушения не остановит «Хезболлу». По его словам, движение восстановило свой военный потенциал и намерено усилить бомбардировки северной и центральной части Израиля, передает телеканал Al Mayadeen.
Сообщалось, что самого Нетаньяху и его супруги Сары в момент атаки в доме не было. Позже премьер обвинил в покушении «агентов Ирана» и заявил, что Израиль «ничто не остановит».
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