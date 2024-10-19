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Происшествия Беспилотник атаковал резиденцию израильского премьер-министра Нетаньяху в Кесарии

Беспилотник атаковал резиденцию израильского премьер-министра Нетаньяху в Кесарии

1 467
5 комментариев

Частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке беспилотников из Ливана. Об этом 19 октября сообщает издание The Times of Israel.

Информацию подтвердила канцелярия израильского премьера. Уточняется, что Нетаньяху и его жены Сары во время атаки не было дома и что в результате инцидента никто не пострадал.

Еще два БПЛА, запущенных из Ливана сегодня утром, были сбиты силами ПВО, что вызвало срабатывание сирен в районе Тель-Авива.

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Биньямин Нетаньяху Резиденция Израиль Ливан Атака беспилотника Дроны БПЛА Премьер-министр
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Комментарии
5
Отец Родной
54 минуты
У него резиденция по адресу парашютная 38?
sergeispb
55 минут
это что за сара и Нетаньяха? зачем здесь эта новость
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