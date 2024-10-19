Беспилотник атаковал резиденцию израильского премьер-министра Нетаньяху в Кесарии

Частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке беспилотников из Ливана. Об этом 19 октября сообщает издание The Times of Israel.
Информацию подтвердила канцелярия израильского премьера. Уточняется, что Нетаньяху и его жены Сары во время атаки не было дома и что в результате инцидента никто не пострадал.
Еще два БПЛА, запущенных из Ливана сегодня утром, были сбиты силами ПВО, что вызвало срабатывание сирен в районе Тель-Авива.
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