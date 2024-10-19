Беспилотник атаковал резиденцию израильского премьер-министра Нетаньяху в Кесарии

Частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке беспилотников из Ливана. Об этом 19 октября сообщает издание The Times of Israel.

Информацию подтвердила канцелярия израильского премьера. Уточняется, что Нетаньяху и его жены Сары во время атаки не было дома и что в результате инцидента никто не пострадал.

Еще два БПЛА, запущенных из Ливана сегодня утром, были сбиты силами ПВО, что вызвало срабатывание сирен в районе Тель-Авива.